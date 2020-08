Anders als viele Marken setzt Hyundai nicht nur auf Elektroantriebe, sondern hat seine Verbrenner nach wie vor im Fokus des Produktportfolios. Dabei stehen die SUV und das Kompaktklassemodell des i30 in der ersten Reihe, doch größer denn je sind die Erwartungen auch an den neuen i20. Er ist das erste Modell mit der neuen Hyundai-Designsprache, produziert in der Türkei. Da der Genfer Salon als Präsentationsort Anfang März ausfiel, rollt der 4,04 Meter lange i20 erst jetzt langsam auf die ausgeleuchtete Bühne. An der Front dominiert der breitere und nunmehr flache Kühlergrill, dessen Flanken in die LED-Scheinwerfer übergehen. Markige Lufteinlässe sorgen dafür, dass optisch vorne ebenso viel wie am Heck los ist, wo die Rückleuchten nunmehr durch ein Lichtband miteinander verbunden sind und das Kennzeichen in die Heckschürze gerutscht ist. Neben den zehn Außenfarben gibt es auf Wunsch eine Zweifarblackierung, bei der das Dach in der Kontrastfarbe schwarz lackiert ist.

So mutig und dynamisch geschnitten der flachere und leicht gewachsene Hyundai i20 erscheint - gerade bei der Technik gab es einen deutlichen Nachschlag im Vergleich zum Vorgänger. Am auffälligsten sind im Innenraum die beiden 10,25 Zoll großen Digitaldisplays, die moderner als bei manchem Wettbewerber wirken. Die Bedienung funktioniert durch den zentralen Touchscreen und die Taster an Lenkrad und Mitteltunnel problemlos. Dabei ist das Platzangebot eine der Stärken des Hyundai i20, da er den Zuwachs an Breite (+ 30 mm), Radstand (+ 10 mm) und Gesamtlänge (+5 mm) wohlwollend an seine Insassen weitergibt. Das Ladevolumen wuchs um 25 auf 351 Liter, die sich durch Umlegen der Rückbank nochmals erweitern lassen.