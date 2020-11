In den ersten neun Monaten des Jahres wurden allein in Deutschland rund 6.600 Elektroversionen des kompakten Kona-SUV verkauft. Damit die durch die mehr als 9.000 Euro Zuschuss hervorgerufenen Wartezeiten bei den Interessenten nicht noch länger werden, wird der Hyundai Kona Electric mittlerweile im tschechischen Nosovice gefertigt. Von vorne hat der elektrische Kona ein komplett neues Gesicht bekommen. Unbedingt schöner ist der Nasenbär dadurch nicht geworden, während nunmehr LED-Leuchten Einzug gehalten haben und sich der Stromstecker nach wie vor in der geschlossenen Kühlermaske versteckt.

Fahrer und Passagiere blicken zudem auf neue Instrumente, denn hinter dem Lenkrad gibt es nunmehr ein 10,25 Zoll großes animiertes Display, während sich an dem identisch großen Multifunktionsbildschirm in der Mitte der Armaturentafel Fahrzeugfunktionen bedienen oder eine Navigationskarte anzeigen lassen. Der Kunde hat die Wahl, ob er es im dunkel gehaltenen Innenraum des Kona Electric bei den Stoffsitzen belässt oder dem Interieur mit beheizten Ledersitzen einen edlen Charme gibt. Für kühle Temperaturen freuen sich auch die Fondpassgiere über eine Sitzheizung, die bei vielen Konkurrenten fehlt. Erstmals gibt es auch in der zweiten Reihe den überfälligen USB-Anschluss.