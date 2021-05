Dass einige eingefleischte Jeep- und Offroadfans sich die Haare raufen, wenn sie hören, dass nunmehr auch der Wrangler als Plug-In-Hybrid zu bekommen ist, davon kann man sich in Foren und den virtuell abgehaltenen Fantreffs überzeugen: Ein Elektromotor im rustikalen Jeep Wrangler? Geht doch gar nicht! Tut es aber und zumindest mit Blick auf die Rahmendaten klappt es erst einmal ganz gut. An der Vorderseite des Verbrennungsmotors ersetzt ein flüssigkeitsgekühlter Generatoreinheit gleichzeitig die herkömmliche Lichtmaschine und den Anlasser. Ein Riemen verbindet den Motorgenerator dafür mit der Kurbelwellen-Riemenscheibe des Motors. Der Motorgenerator liefert zusätzliches Drehmoment für den Antrieb, dreht die Kurbelwelle für einen nahezu nahtlosen Start-Stopp-Betrieb und erzeugt Ladestrom für die Hochvoltbatterie.

Im Jeep Wrangler schlägt damit die Kraft von drei Herzen. Der zwei Liter großen Vierzylinder-Turbomotor, bei dem es viele hubraumverwöhnte Wrangler-Fans das erste Mal schaudert, wird in Sachen Vortrieb von zwei Elektromotoren unterstützt. Die beiden Elektromodule werden von einer 400-Volt-Batterie mit 17 kWh Kapazität gespeist, die letztlich zu einer mehr als stattlichen Leistung von 280 kW/381 PS und einem gewaltigen Drehmoment von 637 Nm beiträgt. Rein elektrisch kann der hybride Jeep Wrangler so bis zu 50 Kilometer zurücklegen. Der Normverbrauch liegt bei 3,5 Litern Super auf 100 Kilometern. Ein Wert, der auch auf dem Papier vor Jahren unmöglich gewesen wäre.

Der zweite Elektromotor ist an die achtstufige Getriebeautomatik gekoppelt und ersetzt so den üblichen Drehmomentwandler. Zwei Kupplungen steuern dabei Leistung und Drehmoment von Elektro- und Verbrennungsmotor. Bei einer starken Beschleunigung springen die drei Triebwerke zusammen ein und beschleunigen den rund zwei Tonnen schweren Offroader in 6,5 Sekunden auf Tempo 100. Der Fahrer kann dabei zwischen drei verschiedenen Fahrprogrammen wählen: entweder maximale Effizienz, rein elektrisch oder für dynamischen Vortrieb.