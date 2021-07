Sperrlogik gewährleistet Sicherheit des Beifahrer-Displays

Das 12,3 Zoll große Beifahrer-Display verfügt wie der mittlere Bildschirm über haptische Rückmeldungen bei bestimmten Reglern sowie ein Force-Feedback, das je nach Druck unterschiedliche Auswahloptionen ermöglicht. Ansonsten lässt sich der Screen aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland weitaus nüchterner beschreiben, denn die Entertainment-Funktionen sind während der Fahrt aktuell nur eingeschränkt verfügbar. So kann unter anderem die Navigation gesteuert oder mittels Bluetooth-Kopfhörer auf eine zweite Musikquelle gewechselt werden. Video-Streaming bleibt hingegen tabu.

Damit sich dies künftig ändert, bleibt der Bildschirm zum einen lediglich ein Zierelement, solange sich kein Beifahrer im Fahrzeug befindet. Zum anderen setzt Mercedes-EQ auf eine intelligente, kamerabasierte Sperrlogik. Diese soll zuverlässig erkennen, wenn der Fahrer aufs Beifahrer-Display blickt und bestimmte Inhalte folglich automatisch abdimmen. Der Autobauer befinde sich laut Matthias Pohl, Head of MBUX Hyperscreen, in Gesprächen mit den zuständigen Behörden, um diese von der Sicherheit des Konzepts zu überzeugen. Welche Funktionen künftig auch hinzukommen, für ihn ist klar: „Der Hyperscreen ist bereit für die Zukunft.“

Das Infotainment des EQS hat auch Schwächen

Das dritte Display im Bunde ist das 12,3 Zoll große Kombiinstrument, das in ähnlicher Weise wie bei der vorherigen MBUX-Generation individualisiert werden kann. So können verschiedene Anzeigestile ausgewählt sowie der Raum zwischen Tachometer und Drehzahlmesser mit einem beliebigen Feature belegt werden. Das gesamte Fahrerdisplay für die Navigationskarte zu nutzen, ist ebenfalls noch möglich. Die beiden „Instrumenten-Kreise“ selbst lassen sich abseits der Anzeigestile jedoch nicht mehr individualisieren. Hinzugekommen ist lediglich die Möglichkeit, in der „dezenten“ Variante zwischen verschiedenen Farben zu wählen, die zugleich von der Ambiente-Beleuchtung übernommen werden. In allen anderen Stilvarianten wird diese Funktion leidlich vermisst.

Abschließend folgt damit der wohl größte Kritikpunkt: Obwohl mittlerweile alle gängigen Streaming-Dienste für Musik integriert sind, schenkt Mercedes der Mediensteuerung zu wenig Aufmerksamkeit. Während die Lautstärkeregelung gleich zwei Mal – am Lenkrad und auf der Mittelkonsole – zu finden ist, fehlt es weiterhin an zwei Lenkradtasten für das Wechseln zwischen Musiktiteln. Abhilfe schaffte bei vorherigen Lenkrädern ein kleines Touch-Viereck, insofern der Medienreiter für die Mitte des Kombiinstruments auserkoren wurde. Mit dem neuen Lenkrad, das sich auch in der aktuellen S-Klasse wiederfindet, ist dies nahezu unmöglich. Zu ungenau unterscheidet der Touch-Bereich zwischen vertikalen und horizontalen Bewegungen. Regelmäßig wechselt das System deshalb zwischen der Feature-Belegung statt den Liedern. Ein Blick sowie ein unnötiger Griff zum zentralen Display werden unausweichlich.