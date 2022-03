Zum Vergleich: Der VW Tiguan 2.0 TSI mit 140 kW/190 PS, Allradantrieb und DSG sprintet in 7,4 Sekunden auf 100 und erreicht 214 km/h. Alternativ erlaubt die E-Maschine immer wieder Segeln. Dann zieht sich der Benziner zurück und hält der ansonsten häufig rekuperierende E-Motor das Tempo. Effizienzwunder bleiben in der Praxis allerdings aus. 8,2 Liter Benzin waren es in unserem Fall, bei vornehmlich auf der Autobahn mit Tempo 130 zurückgelegten Fahrten. Wer effizienter mit dem neuen Sportage unterwegs sein will, sollte auf Allradantrieb verzichten und/oder sich für eine Diesel- oder Plug-in-Hybrid-Version entscheiden.

Einen großen Schritt nach vorne hat der neue Sportage beim Fahrwerk gemacht. Im Vergleich zu einem für seine Ausgewogenheit bekannten VW Tiguan wirkte das Korea-SUV in der Vergangenheit eher ungelenk. Die Neuauflage ist hingegen erfreulich harmonisch. Das Fahrwerk ist angenehm komfortabel und verbindlich zugleich. Bei hohem Tempo liegt das SUV satt auf der Straße und gibt sich auch in schnell gefahrenen Kurven keine Blöße. Unsicherheit kommt jedenfalls keine auf. Dafür sorgt auch ein breites Arsenal an Assistenzsystemen, die aktiv in der Spur und den Abstand zum Vordermann halten oder das Tempo an die jeweils geltenden Limits anpassen.

Der Fortschritt hat allerdings auch bei Kia seinen Preis. Frühere Generationen des Sportage waren stets deutlich günstiger als vergleichbare Modelle deutscher Hersteller. Mittlerweile startet die Basisversion mit 150-PS-Benziner bei stolzen 28.000 Euro, unser Mildybrid-Benziner mit Automatik und Allrad kostet sogar 10.000 Euro mehr. Nochmals gut 10.000 Euro sind es, werden die höchste Ausstattung GT-line und ein paar Extras geordert. Kommt das schicke Panorama-Glasschiebedach obendrauf, liegt das vollausgestattete SUV bei rund 49.000 Euro. VW verlangt für einen vergleichbar ausgestatteten Tiguan nur unwesentlich mehr.