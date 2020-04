Der Antriebsstrang ist bei beiden Modellen des britischen Autobauers identisch: An der Vorderachse werkelt ein kleiner 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 147 kW / 200 PS, während hinten ein Elektromotor mit 80 kW / 109 das Kommando hat. Gemeinsam ergibt das eine Systemleistung von 227 kW / 309 PS. "Grundsätzlich ist die E-Maschine die Hauptantriebsquelle" sagt Chris Carey. Die Kraft für den Elektroantrieb kommt von einer 15-Kilowattstundenbatterie, was für eine elektrische Reichweite von 68 Kilometern (Evoque) beziehungsweise 64 km (Discovery) gut ist. Maximal können beide mit 32 Kilowatt geladen werden; dann sind die Akkus bis zu 80 Prozent innerhalb von 30 Minuten gefüllt. An einer Haushaltssteckdose sind es 6:42 Stunden und an einer sieben Kilowatt starken Wallbox reduziert sich die Zeit auf 1:24 Stunden.

Drei Fahrmodi stehen zur Auswahl: Hybrid, Save (Batterieladung wird beibehalten) und der rein elektrische EV-Modus. Der Vorderradantrieb schaltet sich nur dann in das Vorankommen ein, wenn Traktion oder die höchstmögliche PS-Kraft benötigt wird und wenn die Batterie leer ist. Bei Land Rover ist man besonders stolz darauf, dass man alle Hochvoltkomponenten plus einen 57 Liter fassenden Benzintank im Unterboden verstaut hat. Damit senkt sich der Fahrzeugschwerpunkt gegenüber den Brudermodellen um sechs Prozent und ermöglicht eine ausgewogene Gewichtsverteilung. Außerdem bleiben die Platzverhältnisse im Vergleich zu den Modellen mit konventionellen Antrieben unverändert. Rein elektrisch beträgt die Höchstgeschwindigkeit 135 km/h, allerdings können die beiden Plug-in-Hybride nicht segeln. Maximal ist der Discovery Sport P300e 209 km/h und der Evoque P300e sogar 213 km/h schnell. Die 100-km/h-Marke erreicht der Evoque nach 6,4 Sekunden und schlägt den Discovery Sport so um 0,2 Sekunden.