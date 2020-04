Im letzten Jahr hat VW allein in China 1,6 Millionen kompakte Limousinen verkauft: Modelle wie der SAIC-Volkswagen Santana, der FAW-Volkswagen Sagitar oder der neue Jetta VA3 sind im Reich der Mitte gefragt. Der Toyota Camry legte in China im vergangenen Jahr um mehr als 20.000 Einheiten zu und fand in China 2019 genau 185.245 Käufer, der Honda Accord schnitt sogar noch besser ab, legte um fast 50.000 Verkäufe zu und schaffte insgesamt 223.706. Die Zahlen der beiden japanischen Fahrzeuge beziehen sich auf lokal produzierte Autos. Dann gibt es noch Länder wie Indien und Brasilien, die momentan eine Auto-Schwächephase durchmachen, aber schlafende Riesen sind, in denen nach wie vor ein Limousinen-Klientel vorhanden ist. Auch in Süd- und Ost- Europa gibt es durchaus noch andere Geschmäcker als die deutsche SUV- und Kombi-Zuneigung. Dem trägt auch Skoda Rechnung, wo man nach dem Octavia Combi auch eine Limousine auf den Markt bringt.