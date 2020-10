Die Italiener kombinieren einen Zwei-Liter-Vierzylinder-Benziner mit einem 48-Volt-Riemenstarter-Generator und einem elektrischen Verdichter. Von dem ursprünglichen Triebwerk aus dem FCA-Konzernregal blieben lediglich die Abmessungen und der Zylinderkopf erhalten. "Wir haben bei dem Motor fast alles ausgetauscht", erklärt Ingenieur Corrado Nizzola. Unter anderem haben die Techniker einen größeren Turbolader installiert und die Motorsteuerung an die neuen Anforderungen angepasst. Was so einfach klingt, bedeutete für die Dreizack-Experten viel Tüftelarbeit. Vor allem die Synchronisation zwischen dem elektrischen Verdichter und dem Riemenstartorgenerator erledigte sich nicht von heute auf morgen.

Spaßfaktor

Letztendlich generiert der Vierzylinder eine Leistung von 243 kW / 330 PS und ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern, das bei 4.000 U/min zur Verfügung steht. "Fast noch wichtiger ist, dass bei 1.500 Newtonmetern bereits ein Drehmoment von 350 Newtonmetern anliegt", erklärt Corrado Nizzola. In der Tat erweist sich dieser Kniff, um das Turboloch zu stopfen, als erfolgreich. Das Aggregat tritt geschmeidig an und hat im Zusammenspiel mit der ZF-Achtgangautomatik mit dem 1.878 Kilogramm schweren Ghibli keine Probleme - ganz im Gegenteil. Das Triebwerk schiebt die Limousine mit einer Vitalität an, die man sonst nur von größeren Motoren kennt.

Vor allem, wenn man den Sport-Fahrmodus aktiviert, bereitet der Maserati richtig Freude, sprintet in 5,7 Sekunden von null auf 100 km/h und galoppiert weiter bis 255 km/h. Die Italiener tun gut daran, die Fahrprogramme von den Einstellungen der variablen Dämpfer zu trennen, so kann man das Fahrwerk im Komfortmodus belassen und trotzdem dynamisch unterwegs sein. Dazu trägt auch die Lenkung bei, die mitteilsam verdeutlicht, wie es um die Traktion der Vorderräder bestellt ist und nicht mehr so nervös aus der Mittellage anspricht wie bisher. Angenehm ist auch, dass eine Sportlichkeit nicht mit hohen Rückstellkräften vorgegaukelt wird. Allerdings erreicht die Steuerung nicht ganz die Intuitivität, wie das bei Porsche der Fall ist. Beim Einlenken macht sich der Gewichtsvorteil des Vierzylinderbenziners gegenüber dem Sechszylinder-Diesel, den er ersetzen soll, positiv bemerkbar. Der Durchschnitts-Verbrauch pendelt sich laut Maserati bei 9,4 l/100 km ein.