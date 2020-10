Allerdings ist der Zweiliter-Vierzylinder kein Temperamentsbündel, sondern giert nach Drehzahlen, wenn er bei Laune gehalten werden soll. Das bedeutet, dass man häufig schalten muss, wenn man flotter unterwegs sein will. Allerdings liefert das Aggregat dann einen knurrenden Arbeitsnachweis. Immerhin trägt die Sechsganghandschaltung offenbar Gene des Getriebes des Puristen-Roadsters Mazda MX-5 in sich und lässt sich daher präzise führen. Dass man eine ambitioniertere Fahrweise bei einem Crossover mit Vorderradantrieb überhaupt in Erwägung zieht, kommt nicht so häufig vor, aber der CX-3 kann auf Landstraßen durchaus Spaß bereiten, allerdings bedingt das, dass die Fahrwerksabstimmung straffer ist als bei manchen Konkurrenten.

Größen-Minimalismus beim Infotainment

Die merklich verbesserten Sitze tragen ihren Teil dazu bei, dass selbst längere kurvenreiche Strecken nicht zur Rutschpartie in der Fahrgastzelle werden. Während man es sich vorne einigermaßen bequem machen kann, hat sich in der zweiten Reihe nichts an den Platzverhältnissen geändert. Das heißt, ab einer Körpergröße von 1,85 Metern wird es um Kopf und Beine herum eng. Beim Kofferraum ist es das Gleiche wie bisher: Die Ladekante ist nach wie vor hoch und die Ladeluke klein. Legt man die Lehnen der Rücksitzbank um, wächst das Fassungsvermögen von 350 Liter auf 1.260 Liter.