Mercedes-Benz gewährt zum Auftakt seiner Einführungskampagne des Marken-Flaggschiffs unter dem Motto "Meet the S-Class DIGITAL" erste Einblicke in das multimediale Innenleben der Luxuslimousine S-Klasse, deren Weltpremiere der OEM im September feiern wird. Die technischen und designerischen Finessen stellten Sajjad Khan, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz AG, CASE, und Gorden Wagener, Chief Design Officer der Daimler Group, in einem Video vor.

Ein übergeordnetes Ziel des neuen MBUX bestehe darin, den Kunden ein Maximum an Komfort, Personalisierung und Annehmlichkeiten zu bieten, so Khan. Man zeige mit dem neuen MBUX ein System, das noch mehr ins Detail gehe, durchdachter und individueller sei als je zuvor. "Deshalb würde ich es sogar My MBUX nennen", betont er. Im Interieur kommen dazu Augmented Reality- sowie Virtual Reality-Technologien zum Einsatz. MBUX werde quasi zum Rückgrat des Fahrzeugs, schwärmt der Mercedes-Experte.

Brillantere Ansichten und dialogfähigerer Sprachassistent

Bei MBUX handelt es sich um ein lernfähiges Multimedia-System, das beim OEM im Jahre 2018 an den Start ging. Die neue Generation verspricht noch digitaler und intelligenter zu sein. Hard- und Software hätten dazu einen großen Sprung gemacht: Bis zu fünf große Bildschirme, teils mit OLED-Technologie, sollen brillante Ansichten die Steuerung von Fahrzeug- und Komfortfunktionen erleichtern und der Sprachassistent Hey Mercedes sei noch dialogfähiger, heißt es. Bestimmte Aktionen wie das Annehmen eines Telefonats lassen sich demnach nun auch ohne den Aktivierungsbegriff „Hey Mercedes“ auslösen.