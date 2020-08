Mit über 14 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen seit 1946 ist die E-Klasse die meistverkaufte Modellreihe in der Geschichte von Mercedes-Benz. Von vielen werde sie als das „Herz der Marke“ empfunden, hört man aus Stuttgart. Zum frischen Erscheinungsbild soll die neue Front mit einem höheren Chromanteil beitragen. Die AMG-Line wartet mit einem neuen Stoßfänger im Stil der AMG Performance Modelle auf. Avantgarde, AMG Line und All-Terrain besitzen zudem eine Motorhaube mit Powerdomes. Mit neuem Stoßfänger, zweigeteilten Leuchten mit neuem Innendesign und einem neuen Kofferraumdeckel haben die Designer ebenso die Heckpartie der Limousine modernisiert. Der All-Terrain orientiert sich optisch stärker an den SUV-Modellen.

Neues Lenkrad, nächste Generation Assistenzsysteme

Mit der Modellpflege erhält die E-Klasse ein völlig neu gestaltetes Lenkrad mit kapazitiver Hands-Off-Erkennung. Erhältlich ist es als Lederlenkrad und in einer Supersport-Ausführung. Zu den aktiven Assistenzsystemen zählen unter anderem ein Abstands-Assistent mit streckenbasierter Geschwindigkeitsanpassung, ein Stau-, Lenk- und Brems-Assistent sowie ein Totwinkel-Assistent – jetzt auch mit Ausstiegswarnung. Ebenfalls angeboten wird das Park-Paket i.V. mit 360°-Kamera mit erweiterter Seitenansicht und erstmals automatischem Parken nicht nur in Parklücken längs und quer, sondern auch auf markierten Flächen. Im Interieur setzt Daimler auf zwei große Bildschirme im Format 10,25 Zoll, die für eine Widescreen-Optik nebeneinander angeordnet sind. Auf Wunsch sind zwei Bildschirme im Format 12,3 Zoll erhältlich. Für die E-Klasse sind die beiden Sonderausstattungspakete Urban Guard Fahrzeugschutz und Urban Guard Fahrzeugschutz Plus erhältlich.