Um diesen Erfolg fortzusetzen, haben die Daimler-Verantwortlichen bei der C-Klasse der Baureihe W206 mit der großen Kelle viel bei der neuen S-Klasse abgeschöpft. "Wir interpretieren den Innenraum sportlich", erzählt Designer Carsten Ertelt. Also fühlt man sich beim Einsteigen in die C-Klasse sofort an den Vorzeige-Mercedes erinnert. Allerdings ist das 12,3 Zoll große virtuelle Cockpit mit dem zentralen 11,9 Zoll großen Tablet-Touchscreen um sechs Grad zum Fahrer geneigt und das Head-up-Display, das die Informationen scheinbar auf die Straße projiziert, nicht ganz so riesig ist wie bei der neuen S-Klasse. Ein gewisser Respektabstand muss dann doch noch bleiben. Deswegen bekommt die C-Klasse auch nicht das Cockpit mit 3D-Display, sondern lediglich eine ähnliche Darstellung.

Hinterachslenkung mit 2,5 Grad

Apropos Abstand: Die C-Klasse hat zugelegt. Die Limousine ist jetzt 4,75 Meter lang (plus 6,5 Zentimeter) und hat einen um 2,5 Zentimeter längeren Radstand. Die Fahrgastzelle ist nach hinten gerückt und hat eine coupéhafte Silhouette, dazu kommen die großen Lufteinlässe und die deutlich sichtbaren drei Falze auf der Motorhaube, auf der der aufrechte thronende Stern fehlt. Mission erfüllt: Sportlich steht sie da, die C-Klasse. Optische Dynamik geht nicht selten auf Kosten der Bequemlichkeit - nicht bei der neuen C-Klasse. Egal ob vorne oder hinten - Platz ist mehr als genug. Lediglich die Fondtüren könnten ein bisschen weiter aufschwingen. Die C-Klasse soll nicht nur vom Interieur-Design eine kleine S-Klasse sein. Es geht betont edel zu. Chrom, Ambiente-Beleuchtung und schicke Stoffe. "Wir wollen die Leute beim Luxus wegblasen", sagt Carsten Ertelt freimütig.

Dank der Hinterachslenkung, bei der die Räder mit maximal 2,5 Grad einschlagen, soll sich der Wendekreis um rund 60 Zentimeter verringern. Bei den Motoren ist zunächst Schmalhans Küchenmeister. Sechszylinder sind zu Beginn Fehlanzeige. Immerhin haben alle Aggregate einen integrierten Starter-Generator (ISG), der als Mildhybrid mit 15 kW20 PS Leistung und 200 Newtonmetern Extra-Drehmoment das Turboloch stopfen soll. Der C 160 ist Geschichte, der Einstieg beginnt mit dem 125 kW /170 PS starken C 180. Ebenfalls 1,5 Liter Hubraum hat der C 200 mit 150 kW / 204 PS, den es ebenso wie den C 300 optional mit Allradantrieb gibt. Diese vorläufige Top-Motorisierung hat zwei Liter Hubraum und leistet 190 kW / 250 PS. Wer auf AMG-Versionen mit sechs Töpfen hofft, wird enttäuscht. Auch bei den Kraftmeiern aus Affalterbach sind zunächst vier Töpfe gesetzt.