Wer die Buchstabensuppe auf dem Heckdeckel abbestellt, hat ein schöneres Heck und erspart sich nervige Fragen, was das Wirrwarr aus Zahlen und Buchstaben heißen soll. Der mindestens 62.953 Euro teure Mercedes E 300 de ist eine Motorisierung, die sich gerade in Ländern mit einer entsprechenden Förderung von Plug-In-Hybriden einer nennenswerten Nachfrage erfreuen dürfte. Denn bei den Leistungsdaten mag man meinen, einen ebenso kraftvollen wie imageträchtigen Sechszylinder zu bewegen. Auch wenn die Leistungsdaten beeindrucken, tönt das Triebwerk im Elektromodus entweder gar nicht (wenn elektrisch unterwegs) oder im Verbrennerbetrieb schwächlich und wenig sonor. Der Vierzylinder-Diesel vom Typ OM 654 mit seinen143 kW / 194 PS bekommt durch einen Elektromotor mit einer Zusatzleistung von 90 kW / 122 PS zusätzlichen Boost. So steigt die Systemleistung mit 225 kW / 306 PS und einem maximalen Drehmoment von stattlichen 700 Nm auf Sechszylinderniveau. Aus dem Stand spurtet der über 2,2 Tonnen schwere Kombi in 6,0 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Das alles gibt es zumindest auf dem Papier zu einem Mikroverbrauch, denn der schwäbische Allradler soll sich mit 1,7 Litern Diesel auf 100 Kilometern zufriedengeben. Die rein elektrische Fahrstrecke liegt bei 45 Kilometern, was einem Stromverbrauch von 16,6 kWh entspricht. Das Tankvolumen liegt bei überschaubaren 50 Litern.

Im Gegensatz zur Limousine wurde bei der Kombiversion in erster Linie die Front überarbeitet; das Heck blieb nahezu unverändert. Im Innenraum gibt es nunmehr obligatorisch und lange überfällig animierte Instrumente und das Bediensystem MBUX. "Serienmäßig bietet die E-Klasse LED-Scheinwerfer sowie unser Bediensystem MBUX mit zwei Bildschirmen", so E-Klassen-Entwicklungsleiter Michael Kelz, "in der Basisversion mit jeweils 10,25 Zoll und optional dann größer. Zudem ein neues Lenkrad mit berührungsempfindlichen Tasten." Umso schwerer verständlich, wieso auf der breiten Mittelkonsole noch immer das Touchpad thront, das die Bedienung der einzelnen Funktionen nicht erleichtert und dann noch Platz kostet. Das alles geht per Sprache oder Touchdisplay deutlich besser. Etwas gewöhnen muss man sich an das neue Lenkrad, über das sich viele Funktionen ebenfalls bedienen lassen. Doch um den rechten Menüpunkt zu treffen, muss man mitunter vorsichtig scrollen und drücken. Der ein oder andere haptische Taster hätten das Ganze erleichtert.