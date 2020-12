Wenn etwas im mindestens 156.078 Euro teuren Maybach GLS 600 eine echte Schau ist, dann sind es die elektrisch ausfahrbaren Trittbretter, denn diese sind protzig, imposant und gefühlt so gigantisch wie ein Surfbrett. Problemlos können so alle vier Gäste über die Kletterstiege in den komplett belederten Innenraum schlüpfen, der speziell im Volant jedoch im Vergleich zur neuen Mercedes S-Klasse mit ihrem zentralen Großbildschirm abfällt. Der GLS ist eben doch nur ein verlängerter Mercedes GLE und der Maybach ist dessen schicker Luxusableger. Komplett überspielen können das auch die Maybach-Signets innen und außen nicht.Während die erste Reihe nahezu identisch mit dem Mercedes GLS ist, wurde der Fond mit der optionalen Einzelsitzanlage (4.350 Euro Aufpreis) komplett neu erschaffen. Die beiden elektrisch verstellbaren und klimatisierten Lümmelsessel setzen in Sachen Reisekomfort wahre Maßstäbe. Klapptisch und Touchdisplays kosten zusammen weitere 4.500 Euro. Die Beinfreiheit ist mit bis zu 1,10 Meter durch die leicht nach hinten versetzen Lederstühle und den Radstand von 3,14 Metern groß, aber nicht derart opulent wie bei einer Version mit verlängertem Radstand. Wie der Rolls-Royce Cullinan oder der Bentley Bentayga und anders als der Range Rover ist der GLS Maybach nur in einer Karosserielänge zu bekommen. Wird der Beifahrersitz nach vorne in die Chauffeurposition gefahren, vergrößert sich der Fußraum rechts auf bis zu 1,34 m Länge und die Wadenstütze hilft einem beim schnellen Sprung in den Schlaf.

Was im Unterschied zum Mercedes GLS entfällt, ist die dritte Sitzreihe. Stattdessen gibt es eben mehr Beinraum im Fond und eine spezielle Kofferraumabdeckung, die Lärm und kühle Temperauren des Ladeabteils aus dem Wohnraum der Insassen heraushalten soll. Der Laderaum selbst fasst 520 Liter. Neben den Sitzflächen werden auch die Mittelarmlehnen und die Türtafeln beheizt, um eine möglichst angenehme Atmosphäre im Innern des Luxus-SUV zu erschaffen. Das besonders edle Designo-Lederpaket kostet weitere 14.500 Euro Aufpreis. Ungewöhnlich in dieser 160.000-Euro-Liga: verschiedene Assistenzsysteme, Head-up-Display, beheizte Waschdüsen oder eine Servoschließung der Türen kosten nochmals extra. Elektrisch verschatten lassen sich übrigens nicht nur die Fondfenster, sondern auch die Glasflanke weiter hinten. Was fehlt, ist ein elektrisches Rollo für die Heckklappe. So viel Detailliebe sollte es dann schon sein.