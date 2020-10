Bei den Fahrprogrammen sucht man einen Sport-plus-Modus vergebens. Denn das wäre so, als ob man Prinz Charles auf einen 400-Meter-Hürdenlauf schickte. Für den englischen Thronfolger ist der Platz rechts hinten angemessen. Der lässt sich zu einem Liegesitz mit einer Lehnenneigung von 37 Grad umfunktionieren und bietet etliche Massageprogramme. In der Version mit langem Radstand neigt sich die Lehne sogar um 43,5 Grad. Auf Wunsch ist auch eine First-Class-Bedientafel samt Tabletbildschirm und zwei Thermo-Cupholder, die die Getränke wärmen oder kühlen, erhältlich. Damit das edle Haupt auch angenehm gebettet wird, bietet die Mercedes-Luxuslimousine beheizbare Zusatzkissen an den Kopfstützen.

Autonomes Fahren Level 3

Eine S-Klasse steht seit je her für Luxus und Innovationen, die das Autofahren verändern. Das weiß auch Hubert Schneider: "Wir mussten die S-Klasse auf allen Gebieten verbessern, sonst würde ein Detail gegen die anderen zu deutlich abfallen", sagt der Mercedes-Ingenieur. Solche Feinheiten bietet dieser Luxuskreuzer wieder mehr als genug und legt damit die Messlatte für Konkurrenten wie den Audi A8 und den BMW 7er fast schon unverschämt hoch. Das Fahrwerk mit Luftfedern ist so komfortabel, dass selbst Bremsschwellen oder grobe Fahrbahnunebenheiten kaum mehr bei den Passagieren ankommen. Das Vorankommen in diesem Luxusmobil hat nichts mehr vom gewöhnlichen Autofahren, sondern ist ein Luxus-Ereignis. Im Inneren ist es derart ruhig, dass man Telefonate auch bei hohen Geschwindigkeiten mit ruhiger Stimme führen kann. Allerdings ist die Karosserie so entkoppelt, dass sie etwas nachwippt, was im Zusammenspiel mit dem riesigen Head-up-Display und dem dreidimensionalen Cockpit für ein schwummriges Gefühl beim Fahrer sorgen kann. Eine extra Wankstabilisierung mit sich verdrehenden Stabilisatoren gibt es im S 500 nicht. Das erledigen die Federn und Stoßdämpfer quasi en passant, indem sie sich bei Bedarf versteifen und so das Auto "abstützen".

In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres soll die S-Klasse auch das autonome Fahren Level 3 beherrschen. Allerdings bleibt von den ehemals optimistischen Ankündigungen nicht mehr viel übrig. Der Robo-Pilot ist letztendlich ein verbesserter Stau-Assistent. Das System funktioniert nur bis Tempo 60, auf Autobahnen und braucht ein vorherfahrendes Automobil, an dem sich der Autopilot orientieren kann. Wie es mit baulich getrennten Fahrbahnen, wie etwa bei Stadtautobahnen aussieht, ist noch nicht klar. Schließlich hat der Gesetzgeber das letzte Wort und Mercedes arbeitet nach eigener Auskunft eng mit den entsprechenden Behörden zusammen.