Das soll sich in diesem Herbst ändern. Dabei können sich die Kunden erstmals wieder über ein elektrisches Stoffdach freuen dürfen. Das praktische, aber alles andere als schicke Klappdach gehört wieder der Vergangenheit an. Zudem kehrt der Mercedes SL zurück zu seinen Wurzeln, wird leichter, edler und einfach cooler. Doch mit einem neuen SL ist es nicht getan. Die Daimler-Verantwortlichen haben das hauseigene Portfolio der Oben-ohne-Modelle deutlich gestrafft. So sind mittlerweile nicht nur der SLK/SLC, sondern auch das S-Klasse Cabriolet ausgelaufen. Schlecht sieht es für eine offene C-Klasse aus und auch die kommenden Modelle der G-Klasse und der AMG dürften auf eine Oben-ohne-Version verzichten. Auch wenn die neue Generation von Smart-Modellen aus China auf uns zurollt, erscheint ein Cabriomodell mehr als unwahrscheinlich.

In den späten 50er Jahren wurde der 300 SL zum elegant-sportlichen Prachtmobil der Schönen und Reichen, die sich gern gleichermaßen in Sonne und Öffentlichkeit sonnten. Der offene Mercedes 300er SL, insbesondere mit Fokus auf die USA vom spektakulären Flügeltürer abgeleitet, leitete eine Erfolgsgeschichte ein, die in der Autobranche ihresgleichen sucht. Der betont sportliche W198 machte den Anfang; der deutlich weiblichere W 121 folgte und nach dem Pagodenroadster (W 113) wurde der Mercedes SL (Bedeutung für Sport-Leicht oder Super-Leicht) spätestens mit dem zwischen 1971 bis 1989 gebauten SL der Baureihe R 107 zur verchromtem Designikone. Bis heute einer der schönsten Roadster, der je produziert wurde; gekrönt mit dem US-geneigten Topmodell SL 560. Ebenso wie die viertürige Mercedes S-Klasse war der SL mehr denn je immer ein Zeichen seiner Zeit. So wie die kantige Baureihe R 129 mit dem unverwüstlichen Kunststoffcharme, der für die Ewigkeit kreiert wurde. Elegant und mit Hightech vollgestopft die Nachfolgegeneration des R 230, der insbesondere vor Einführung der Glasbaustein-Frontscheinwerfer seine Fans begeisterte.

Vier, sechs und acht Zylinder - kein V12

Der mittlerweile ausgelaufene Mercedes SL der Serie R 231 ist nicht nur durch die fehlenden Innovationen, sondern auch in Sachen Design und Dynamik alles andere als ein geliebtes Kind im Daimler-Portfolio. Die Verkaufszahlen dümpeln seit Jahren ohne große Amplituden vor sich hin und das Durchschnittsalter der Fahrer liegt deutlich über 60 Jahren. Die blasse Optik wurde zwar nach der Modellpflege besser; doch die offenen Versionen der Mercedes S-Klasse und AMG GT Roadster machten das Oben-ohne-Urgestein im breiten Daimler-Portfolio entbehrlicher denn je. Mit dem Nachfolger will Mercedes ab diesem Herbst an alte Erfolge des Sonnenanbeters anknüpfen. An sich hätte es sich vor Jahren angeboten, den damals neu erschaffenen Mercedes AMG GT / GT Roadster zum SL der Neuzeit zu machen - wie einst in den 50er / 60er Jahren - erst geschlossen und dann eben offen. Doch die Entscheidungen wurden immer wieder herausgezögert, AMG sollte gestärkt werden und so parkte der SL fortan ungeliebt zwischen den Stühlen.