Mit PSA kam viel Gutes nach Rüsselsheim: Der Corsa steht auf der konzerneigenen CMP-Plattform (Common Modular Platform), die auch eine vollständige Elektrifizierung ermöglicht. "Ja, aber", wird der eine oder andere einwerfen, "das ist doch nicht Fisch oder Fleisch und keine reine Elektro-Architektur." Lassen wir einmal die Daten sprechen: Mit einem Gewicht von 1.455 Kilogramm, einer Normreichweite von 337 Kilometern (WLTP) und einer 50 Kilowattstundenbatterie braucht sich der kleine Opel nicht vor den VW IDs dieser Welt verstecken.

Veränderte Hinterachse

Bei den Ladezeiten hält der Corsa-e auch gut mit. An einer 100 kW-Schnellladestation ist die 50 Kilowattstundenbatterie nach 30 Minuten zu 80 Prozent gefüllt. Allerdings schafft der Onboard-Lader beim Wechselstrom-Tanken maximal elf kW und so vergehen 5:15 Stunden, ehe der gleiche Füllungsgrad bei den Akkus erreicht ist. Serienmäßig ist nur ein einphasiger Onboardlader; der nützliche dreiphasige kostet in den Ausstattungslinien "Edition" und "First Edition" 1.190 Euro extra. Opel gibt als Stromverbrauch 16,8 kWh/100 km an. Bei unseren Testfahrten durch Berlin flossen 19,7 kWh durch die Stromleitungen. Die Fahrleistungen passen auch: Nach 2,8 Sekunden ist der Corsa-e 50 km/h schnell, bis 100 km/h vergehen 8,1 Sekunden und bei 150 km/h ist Schluss. Die Spreizung der drei Fahrmodi ist gelungen, da nicht nur an der Lenkung und an der Gasannahme herumgespielt wird, sondern auch unterschiedliche Leistungen zur Verfügung stehen, die Auswirkungen auf die Reichweite haben. Bei "Eco" hat der Corsa-e 60 kW / 82 PS und ein Drehmoment von 180 Newtonmetern, bei "Normal" sind es 80 kW / 109 PS (220 NM) und bei Sport die vollen 100 kW / 136 PS und die vollen 260 Nm.

Zum Mitschwimmen im Verkehr reicht das Eco-Fahrprogramm völlig und wenn man es doch einmal kurzzeitig eiliger hat, drückt man das Gaspedal einfach über den Widerstandspunkt durch und schon steht die volle Kraft zur Verfügung. Allerdings drehen dann bei feuchtem Untergrund auch mal die Räder durch. Bei "Sport" ist der Corsa-e noch aufmerksamer und macht Spaß, verbraucht aber auch am meisten Strom. Der Antritt ist knackig und jede Bewegung des Gaspedals resultiert in Vortrieb. Wer den Automatikwahlhebel nach unten zieht, hat bei jedem Fahrprogramm eine Rekuperation von 1,3 m/s2. Mit vorausschauendem Fahren kriegt man so das One-Pedal Feeling hin.