Nur gut, dass die Möglichkeit besteht, sein Handy per Apple CarPlay und Android Auto zu "spiegeln" und man sich an der gewohnten App-Grafik des eigenen Smartphones orientieren kann - ein entsprechendes Datenvolumen vorausgesetzt. Bei den Assistenzsystemen trumpft der Crossland dann schon besser auf: Toter-Winkel-Warner, Tempomat, Head-up-Display (nach wie vor mit ausfahrbarem 3,5-Zoll-Bildschirm), eine 180-Grad-Rückfahrkamera und natürlich LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent samt automatischer Leuchtweitenregulierung - um nur einige zu nennen. Auch eine Verkehrszeichenerkennung unterstützt den Piloten, aber auf die sollte man sich nicht zu hundert Prozent verlassen, da sie ab und an mal ein Schild übersieht. Ist zwar selten der Fall und dass in einer Ortschaft keine 100 km/h zu fahren sind, ist ohnehin klar. Bei den schräg stehenden breiten C-Säulen ist der technische Schulterblick durchaus hilfreich, allerdings ist der Tote-Winkel-Warner nur in einem Geschwindigkeitsfenster zwischen zwölf km/h und 140 km/h aktiv.

Verbessertes Fahrwerk

Der 81 kW/110-PS-Motor passt gut zum 1.259 Kilogramm schweren Crossland. Allerdings wird der aufgeladene Dreizylinder erst jenseits von 2.500 U/min so richtig arbeitswütig. Das hält das Aggregat aber nicht davon ab, seine Präsenz mitzuteilen. Ansonsten hilft die Sechsgang-Handschaltung, die Triebwerks-Zurückhaltung im unteren Drehzahlbereich zu kaschieren und das Optimum aus dem maximalen Drehmoment von 205 Newtonmetern herauszuholen. So knackt das SUV nach 10,9 Sekunden die 100 km/h Marke und ist bis zu 187 km/h schnell. Damit ist man für die meisten Fahrten schnell genug unterwegs. Als Norm-Durchschnittsverbrauch gibt der Rüsselsheimer Autobauer 6,1 Liter pro 100 Kilometer an (WLTP). Wir kamen auf 6,9 l/100 km.

Bei unserer Fahrt im Prä-Faceliftmodell des Crossland (damals noch mit X) bemängelten wir das Fahrwerk, das hölzern anfederte, aber dann zum Nachwippen neigte. Die Opel-Ingenieure haben sich dieser Schwachstelle angenommen,"umfassend überarbeitet" und eine neue Dämpfer-Abstimmung ertüftelt. Durch die geringere Rückfederung (Zugstufe) und höhere Stoßdämpferkompression (Druckstufe) verhält sich das Fahrwerk jetzt harmonischer, auch wenn die konzeptbedingte Untersteuerneigung sich irgendwann gegen die Ingenieurskunst durchsetzt. Ein leichter Hang zum Nachwippen und Wanken in schnellen Kurven bleibt ebenfalls bestehen. Und weil die Rüsselsheimer Techniker gerade so schön in Fahrt waren, haben sie sich die Lenkung auch gleich vorgenommen. Ebenfalls mit Erfolg. Die Steuerung spricht spontan, aber nicht übernervös aus der Mittellage heraus an und ist deutlich mitteilsamer als bisher. Auf das erweiterte ESP "IntelliGrip" (bei Peugeot "Grip Control") aus dem PSA-Regal, bei dem die Stabilitäts- und Traktionskontrolle den Verhältnissen angepasst werden kann, müssen die Crossland-Käufer bis zum nächsten Jahr warten.