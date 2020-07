Ab auf die Langstrecke

Aus dem Stand beschleunigt der Fronttriebler Opel Insignia 2.0 Diesel Sports Tourer in 9,1 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 221 km/h. Damit lassen sich auch längere Strecken mit höherem Tempo angenehm zurücklegen, auch wenn es ab Tempo 170 kraftvoller zugehen dürfte und ein stärkerer Selbstzünder der 200-PS-Liga ebenso schmerzhaft fehlt wie ein Allradantrieb. Der Normverbrauch von 5,0 bis 5,7 Litern Diesel sorgt dafür, dass die Reichweitenanzeige im nur teilanimierten Cockpit knapp 1.000 Kilometer anzeigt. So wünscht man sich einen Kilometerfresser, besonders in der beliebten Kombiversion namens Sports Tourer. Kauftipp ist der Opel Insignia 2.0 Diesel Kombi dabei in der edlen Ultimate-Ausstattung, die für 43.651 Euro unter anderem Details wie LED-Licht, elektrische Heckklappe, 18-Zoll-Radsatz, Acht-Zoll-Navigation sowie Alcantarainterieur bietet, deren Sitzheizung vorne wie hinten jedoch ebenso extra kostet wie die für Lenkrad und Windschutzscheibe. Serienmäßig gibt es viel Platz für bis zu fünf Personen und jede Menge Gepäck (560 bis 1.665 Liter). Bis auf weiteres nicht zu bekommen ist eine Plug-in-Variante, die aufgrund der GM-Plattform ebenso wie die ein oder andere technische PSA-Innovation außen vor bleiben muss.

Ohne Aufgeld wird beim Opel Insignia 2.0 Diesel Ultimate ST ein Fahrwerk verbaut, das in dieser Klasse keinen Vergleich scheuen muss. Dabei gefallen die präzise Lenkung, die geringen Aufbaubewegungen bei schnellen Lastwechseln und das ausgewogene Fahrwerk mit seinen Verstelldämpfern, wo besonders der weiche Touring-Modus Entspannung bringt. Straffer muss es in den Modi Normal und Sport gar nicht werden, denn als Kilometerfresser will man die langen Strecken nicht nur ohne Anstrengung, sondern auch flott zurücklegen. Dafür sorgen eben nicht nur die vielfältig elektrisch verstellbaren und klimatisierten Sitze mit einer auffallend blassen Massagefunktion, sondern auch die geringen Windgeräusche durch das Dämmglas und die gelungene Abstimmung von Lenkung, Fahrwerk und Antrieb. Da können die nächsten 600 Kilometer oder mehr einfach kommen - tanken kann man ja ohnehin später.