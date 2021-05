Ursprung im Werk Valenciennes mit Finale in Rüsselsheim

Produziert werden die Expert im französischen Stammwerk in Valenciennes. Im deutschen Rüsselsheim werden sie anschließend auf die zusätzliche Brennstoffzelle umgerüstet. Der Wasserstoff im Tank treibt die Brennstoffzelle an, die den Strom für den Antrieb des Fahrzeugs über lange Strecken erzeugt, während die Hochvoltbatterie den Expert unter anderem beim Anfahren und Beschleunigen mit Energie versorgt. Bei gleichmäßigem Tempo speist sich der Elektromotor an der Vorderachse jedoch alleine über die Brennstoffzelle.

Zum Marktstsart wird der Peugeot e-Expert Hydrogen mit Karosserien mit einer Länge von 4,95 Metern oder 5,30 Metern angeboten. Damit bietet auch die Hydrogen-Variante die gleichen Ladeeigenschaften wie die bekannten Diesel- und Batterieversionen. Das Ladevolumen des großen e-Expert liegt bei bis zu 6.100 Litern, für die Nutzlast gibt Peugeot 1,1 Tonne an, als mögliche Anhängelast nennen die Franzosen eine Tonne. Angeboten wird der e-Expert Hydrogen zunächst ausschließlich in Deutschland und Frankreich. Allen Versionen gemein sind zwei Schiebetüren, ein 17-Zoll-Radsatz, Klimaanlage, Bildschirmnavigation und Rückfahrkamera.