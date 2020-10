Wechselnde Gesichtsausdrücke

Dann kommen noch ein paar Sachen dazu, die man nicht in Zahlen und Fakten ausdrücken kann. Die blitzschnellen Gangwechsel des PDKs kann man per Hand nicht toppen, so viel Spaß das puristische Rühren in der Schaltgasse auch bereitet. Dazu kommt mit den Schaltwippen am Lenkrad echtes Formel-1-Feeling auf. Schaltet man die Schaltvorgänge in den Sportmodus ("PDK Sport") schnellt das Drehzahlniveau nach oben, die Gänge werden weiter ausgedreht und alles aus dem Antriebsstrang herausgeholt.

Was die Zuffenhausener Ingenieure aus diesem Mittelmotorsportwagen herausgeholt haben, lässt manchen PS-stärkeren Athleten ziemlich alt aussehen. Je enger die Kehre, je schneller der Lastwechsel, umso besser. Der Cayman bewältigt die Königsdisziplinen der Fahrdynamik mit einer fast schon beängstigenden Souveränität. Wo andere kurbeln müssen, tänzelt der Cayman GT 4 behände wie der feurige Flamenco-Ästhet Joaquín Cortés um die Ecken. Geführt von der präzisen Lenkung, die den Fahrer mit einem Rückmeldungsschwall jede Sekunde über den Traktionszustand der Cupreifen informiert.

Dank des um 30 Millimeter tiefer gelegten Sportfahrwerk samt adaptiver Dämpfer können die Pneus ihr ganzes Traktionskönnen zeigen. Das basiert zwar auf dem Vorgänger, aber die Quer- und Längslenker sowie die Fahrschemel aus dem GT3-Baukasten, kombiniert mit einer neuen Dämpfer-Software und jede Menge Feinabstimmung durch die Ingenieure heben den Cayman GT4 auf ein neues Dynamik-Niveau. Der 4,46 Meter lange Mittelmotorsportler schmiegt sich förmlich an den Asphalt - solange dieser schön eben ist. Schlechte Alltagstraßen überlässt der Quickstep-Athlet lieber den gewöhnlichen Fahrzeugen. Er konzentriert sich auf die Rennstrecken und die Passstraßen, die der stolze Besitzer dieser Rennmaschine erklimmt und dabei anderen Sportwagen die doppelflutige Auspuffanlage zeigt. Allerdings ist dieser innere Triumphmarsch mit einem Preis von mindestens 97.726 Euro nicht ganz billig.