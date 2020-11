Selbst im Sport-Plus-Modus, wo das System dem Piloten mehr zutraut als bei den anderen Fahrmodi, reagiert dieses Auto unglaublich behände und verzeiht die Fehler des Menschen am Lenkrad. Doch der spürt, was vor sich geht, wie es um die Traktion und den Driftwinkel der Hinterachse steht. Diese grandiose Traktion ist ein Resultat des verbesserten Hang-On-Allradantriebs, der mit einem verstärkten Vorderachsgetriebe, das jetzt bis zu 500 Newtonmeter Drehmoment auf die Räder verteilen kann, versehen ist. So wird dieser Power-Elfer förmlich aus der Kurve gezogen. Das Sportfahrwerk lässt die steifere Karosserie um zehn Millimeter näher am Boden entlangflitzen und fördert so die Agilität. Bei der Steuerung muss man gar nicht groß nachdenken, die ist ebenso mitteilsam und setzt die Befehle des Fahrers genauso exakt um wie beim stärkeren Bruder. Kurz: Auch der Porsche 911 Turbo lässt den Fahrer mehr an der unglaublichen Geschwindigkeit teilhaben, als das beim Vorgänger der Fall war. Der war ebenfalls sauschnell, aber fast schon zu perfekt, weil er viel kommentarlos glattgebügelt hat. Der neue Turbo macht alles noch besser, aber man fühlt sich wieder mehr als Pilot und nicht mehr ganz so wie ein Passagier.

Immenses Können

Ein Blick auf das Datenblatt fasst das Können dieses Autos in Zahlen, wenn auch nur unvollständig. Nach 2,8 Sekunden sind 100 km/h erreicht und dank der 427 kW / 580 PS sowie des maximalen Drehmoments von 750 Newtonmetern geht es weiter bis 320 km/h. Klingt klasse. Aber die Sache hat einen Haken - und der trägt den Buchstaben "S" im sonst gleichlautenden Namen. Der Porsche Turbo wäre die Nummer eins, wenn es nicht die "S"-Version gäbe. Die hat 51 kW / 70 PS und 50 Nm mehr, braucht für den Standard-Sprint 0,1 Sekunden weniger, rennt 10 km/h schneller und hängt den "normalen" Turbo mit einer Zeit von 8,9 Sekunden von null auf 200 km/h aber um 0,8 Sekunden ab. Beim Preis werden die Unterschiede noch deutlicher: Der Turbo kostet mit 180.811 Euro 31.900 Euro weniger als die S-Variante. Somit kostet jede Zehntelsekunde beim Wettrennen bis 200 km/h fast 4.000 Euro.