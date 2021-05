Optisch ist der Auftritt dagegen recht dezent, was nicht zuletzt an der schwarzen Lackierung des Prototypens und einiger Tarnelemente liegt. Für den perfekten Kraftmeierklang sorgt eine Titanabgasanlage, die mittig aus dem Heckdiffusor des allein als Cayenne Coupé angebotenen Porsche herauslugt. Es geht auf der Landstraße von Stuttgart Richtung Hockenreimring, doch es braucht keine Rennstrecke, um zu beweisen, zu was die Kirsche auf der Cayenne-Torte zu leisten im Stande ist. Der Entwicklungsingenieur auf dem Beifahrersitz erwähnt nicht ganz nebenbei, dass das neue Turbo-Coupé aus dem Stand in unter 3,5 Sekunden auf Tempo 100 spurtet. Damit ist das viersitzige Familienmodell genauso schnell wie der neue Vorzeige-Rennwagen aus Stuttgart namens Porsche 911 GT3.

Erst einmal spielt die Höchstgeschwindigkeit auf der Landstraße keine Rolle, doch hier soll endlich auch die 300er-Marke fallen, an der sich der Porsche Cayenne in seinen Turbo-Versionen bisher mit 286 km/h deutlich die Zähne ausgebissen hat. Dabei reckt sich der ausfahrbare Heckspoiler wenig filigran ein paar Zentimeter höher in Luft, was für nennenswert mehr Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. 22-Zoll-Sportreifen sorgen an dem warmen Frühsommertag jedoch nicht für maximale Beschleunigung, sondern eine feine Rückmeldung von Fahrbahn und Kurvenradien. Dabei ist der Über-Cayenne sportlich abgestimmt, aber so kommod, dass man mit ihm bestens auch lange Strecken zurücklegen kann. Dass er das deutlich schneller als viele andere Fahrzeuge schafft, liegt an stattlichen 640 PS, die bei Bedarf nicht nur auf der Autobahn anschieben, als läge morgen bereits schon länger hinter einem. Die neue Quersperre an der Hinterachse sorgt dafür, dass die Motorleistung auch in Kurven nicht sinnlos in Qualm und Gummiabrieb aufgeht, sondern in maximalen Vortrieb umgewandelt werden kann. Das Paket selbst macht Laune und begeistert - auch wenn es sich bei der Kurvenfahrt um einen hoch bauenden SUV der Oberklasse handelt. Dabei ist man im Alltagsbetrieb zumeist flott, aber lässig unterwegs. Dabei heißt es aufpassen, denn der Kurvenjäger ist schneller unterwegs, als man es glauben mag.