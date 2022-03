Auch innen fährt das neue Modell im Sportmodus. So ist das GT-Lenkrad ebenso Standard, wie die achtfach elektrisch verstellbaren Sportsitze oder das Sport-Chrono-Paket. Mit frischem Styling alleine gibt sich der Macan T allerdings nicht zufrieden. Er will allen gefallen, die Spaß an der sportlichen Bewegung haben. Sein Konzept entspricht dabei der GTS-Philosophie. Wir ahnen es: da geht ein bisschen mehr.

Im Vergleich zum Sechszylinder hat der T rund 60 Kilo weniger Gewicht auf der Vorderachse, die Stabis vorne sind steifer, das Allradsystem PTM (Porsche Traction Management) heckbetonter ausgelegt. Beim Herausbeschleunigen aus Kurven leitet es mehr Kraft nach hinten. Bedeutet: Weniger Tendenz zum Untersteuern, das Heck lässt sich ein bisschen mehr auf einem leichten Tanz ein.

Womit wir schon im Auto und in voller Fahrt sind. Die Testtour führte uns über hunderte wilder Haarnadelkurven hoch zum legendären "Col de Turini" in den französischen Seealpen, fester Bestandteil jeder Rallye Monte Carlo. Für das Kinderzimmer von Walter Röhrl ist ein fast 1,9 Tonnen schwerer SUV vielleicht nicht wirklich das ideale Spielzeug, dennoch zeigt sich trefflich, was für ein feines Händchen Porsche einmal mehr bei der Abstimmung hat. Serienmäßig rollt der Macan T auf einem Stahlfeder-Fahrwerk, das ideal zu seiner Mission passt und sich zumindest für den Mann, der heute hinterm Steuer sitzt, irgendwie authentischer anfühlt, als die optionale Luftfederung. Die senkt die Karosserie noch einmal um einen Zentimeter ab und filtert Straßenschäden - natürlich - souveräner heraus, kostet aber 1.476 Euro Aufpreis.