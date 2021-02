Der Taycan Cross Turismo ist nur noch marginal getarnt und so geht es auf spätwinterliche Testfahrt durchs Ländle. Den Innenraum kennt man von der Taycan-Limousine bestens und so genießt man die wohlkonturierten Ledersitze, fühlt sich jedoch durch den breiten Mitteltunnel unverändert leicht beengt. Die belederte Mittelkonsole mit aufklappbarem Fach macht dann auch keinen Hehl daraus, in welcher Motorisierung man Platz genommen hat: der Prototyp ist ein Porsche Taycan Turbo S. Die Topversion hat bis zu 460 kW / 625 PS im Normalbetrieb und maximal 560 kW / 761 PS, wenn der Overboost bei der Launch Control zum Tragen kommt. Dann beträgt das maximale Drehmoment auch 1.050 Newtonmeter. Mit gefüllten Akkus kommt der Porsche Taycan Turbo S als Limousine zwischen 388 und 412 Kilometer weit. Das dürfte beim Cross Turismo kaum anders sein. Nicht viel von der mächtigen Elektropower zu spüren, als es heraus aus Porsche-Town Zuffenhausen geht. Über die Autobahn A81 und dann die A8 nach Süden auf leere Landstraßen. Der fahrerische Unterschied zwischen Taylan Cross Turismo und seinem Plattformgeber lässt sich nicht erfahren. Ohnehin dürfe die Kombiversion allenfalls 50 Kilogramm mehr auf die Waage bringen.

Angenehmer als beim normalen Taycan sitzt es sich im Fond, denn der leichte Zugewinn an Kopffreiheit kommt insbesondere bei Personen jenseits der 1,80 Meter gut an. Das Freizeitmobil mit Alltagsambitionen und Elektrogenen liegt zwei Zentimeter höher als die Limousine - realisiert wird das allein durch die Luftfederung. Auf der Autobahn und bei höheren Tempi fährt der Cross Turimo auf das bekannte Maß des Taycan zurück. Damit der Fahrer auch das Gefühl hat, etwas mehr als beim Serien-Taycan zu können, bietet der Cross Turismo ein eigenes Fahrprogramm - den Gravel-Mode. Allerdings seltsam, dass sich dieser nicht über den normalen Drehschalter am Lenkrad zuschalten lässt, sondern über einen Taster im Touchbedienfeld an der Mittelkonsole angewählt werden muss. Wer sich für den Gravel-Mode entscheidet, gibt dem serienmäßigen Allradantrieb etwas mehr fahrdynamischen Raum auf lockerem Untergrund.