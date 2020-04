Also ist der 4er um 57 Millimeter niedriger als der 3er, die Spurweite hinten legt um 23 Millimeter zu und der Schwerpunkt wandert um 21 Millimeter nach unten. Doch ein schneidiges Outfit reicht nicht, um den perfekten Querdynamiker zu geben. Also haben die BMW-Techniker Hand angelegt, um den 4er leichtfüßiger zu machen. Unter anderem installierten die Techniker zusätzliche Verstrebungen im Vorderwagen und an der Hinterachse, erhöhten den Sturz an der Vorderachse. Peter Langen spricht in diesem Zusammenhang gerne von einer "lokalen Steifigkeit". Außerdem reduzierten sie den Auftrieb des Hecks und spendierten dem Coupé beim konventionellen Fahrwerk im Gegensatz zum 3er auch an der Hinterachse hubabhängige Stoßdämpfer. Also erhöht sich vorne durch einen hydraulischen Anschlag oben der Widerstand zugseitig und hinten ist unten durch einen zweiten Kolben innen mehr Kraft auf der Druckseite nötig. "Damit bleibt das Auto stabiler", erklärt Fahrdynamiker Albert Maier. Mit diesen Maßnahmen bringen die Ingenieure dem 4er nicht nur die Kurvenlust, sondern auch Manieren bei, damit er beim Wedeln stabil bleibt.

Damit einher geht auch eine neue Abstimmung der Software und damit einhergehend Fahrmodi, die dem Fahrer auf Wunsch mehr Freiheiten lassen. "Das Auto soll mich zu dem Fahrer machen, für den ich mich halte", lächelt Peter Langen und fügt fast schon beruhigend hinzu: "Der Schutzengel ist noch da, er fliegt nur etwas höher." Diese Unterscheidung zum 3er ist durch ein gewachsenes Verständnis des gesamten Autos möglich geworden, die auch durch aufwendige Simulationen erreicht wurde.

Flink beim Einlenken

Genug der Theorie, jetzt geht es hinter das Steuer. Augenblicklich taucht man in die moderne BMW-Innenwelt mit den gewöhnungsbedürftigen sichelförmigen Anzeigen im virtuellen Cockpit ein. Die Sitzposition ist schnell gefunden und auch großgewachsene Fahrer haben genug Kopffreiheit. Zunächst nehmen wir uns den 430i mit 190 kW / 258 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Newtonmetern vor. Auch wenn hinter der Ziffer "30" mittlerweile bei BMW ein Vierzylinder steckt, überzeugt dieses Auto. Das Stahlfahrwerk ist ausgewogen abgestimmt und der Motor macht das Beste aus seinen Möglichkeiten - auch akustisch. Man hat nie das Gefühl, untermotorisiert zu sein, doch die ganz große Stärke des 430i liegt im Kurventanz, bei dem sich die rund 200 Kilogramm weniger Gewicht gegenüber dem M 440i xDrive bemerkbar machen.