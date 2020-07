Bei Renault Deutschland haben sie momentan trotz der Corona-Krise gut lachen. Der Grund: Der Elektrofloh Zoe verkauft sich gerade wie geschnitten Brot. Allein in der ersten Juli-Hälfte hat die Rhombus-Marke 2.000 Kaufanträge zu verzeichnen. Ein positiver Effekt der Förderungsmaßnahmen des Bundes. Auch wenn der Clio E-Tech als Vollhybride nicht bezuschusst wird, hoffen die Verantwortlichen dennoch auf die Strahlkraft des reinrassigen Stromers Zoe. "Wir haben die Elektro-Expertise", sagt Produktmanager Nils Rohwer und was die fehlende Förderung angeht, wollen sich die Renault-Manager Gedanken machen, um das durch Rabatte auszugleichen. Ein hehres Ansinnen. Doch manche Autos nimmt man nicht einmal geschenkt. Und ein Vollhybrid gehört nicht zu der Gattung, die per se einen hohen Kaufanreiz auslösen. Schließlich verbindet man mit dieser Fahrzeuggattung schlechte Erfahrungen mit Gummiband-CVT-Getrieben und müden Motoren, bei denen die elektrische Unterstützung fast wirkungslos verpuffte. Doch da hat sich einiges getan.