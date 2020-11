Neben dem Renault Twingo brachte der Kangoo der französischen Automarke jede Menge Sympathie und Kunden. Der Familientransporter in Form eines unhandlichen Skischuhs war Ende der 1990er Jahre unglaublich praktisch, einfach nett anzuschauen und die Marke konnte ganz nebenbei über sich selbst lachen. So vergnügte sich einst in einer Fernsehwerbung ein Nashorn höchst körperlich mit einem Kangoo - weil er dies für ein weibliches Gegenüber hielt. Vier Millionen verkaufte Fahrzeuge sprechen eine klare Sprache. In den vergangenen Jahren sind die einst so beliebten Hochdachkombis ins Hintertreffen geraten und wurden von den allgegenwärtigen SUV jeder Größe und Klasse geschluckt. Für die Hochdachkombis blieb da oft kaum mehr als das Preiswert-Segment und der Nutzfahrzeugbereich, denn Kangoo und Co. erfreuen sich bei Handwerksbetrieben, Kurierdiensten und Gewerbetreibenden größter Beliebtheit.