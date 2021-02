Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault Clio, Peugeot 208 und natürlich auch der Konzernbruder VW Polo - sie alle können sich ab Herbst warm anziehen. Noch haben sie ein paar Monate Galgenfrist, doch ab September dürfte es ungemütlich werden, denn der neue Skoda Fabia wird die Kleinwagenklasse gerade in Europa ganz schön aufmischen. Mit einer Länge von 4,11 Metern hat der Tscheche ordentlich zugelegt, denn vorher kratzte er knapp an der Vier-Meter-Marke. Dank der erstmals verwandten MQB-Plattform bietet der Fabia der vierten Generation mehr Radstand, mehr Breite und weniger Höhe - der neue Fabia steht einfach besser als sein Vorgänger da und lässt auch die meisten Konkurrenten alt aussehen. Das wird nicht nur durch die präzise gezeichnete Flanke unterstrichen, sondern auch durch größere Räder sowie obligatorische LED-Leuchten an Front und Heck mit dem kecken Dachkantenspoiler. "Mit dem neuen Fabia entwickelt Skoda seine Designsprache konsequent weiter", erläutert Chefdesigner Oliver Stefani, "der kompakte Hatchback ist optisch ausgesprochen sportlich-elegant: Skulpturale Linien, dynamische Proportionen und moderne Leuchteinheiten mit LED-Technologie und den für Skoda-typischen kristallinen Strukturen sorgen für eine dynamische und moderne optische Präsenz."