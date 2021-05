Der Blick in das Datenblatt verheißt dennoch ansprechende, aber nicht überragende Fahrleistungen. Der 1.684 Kilogramm schwere Octavia RS erreicht nach 6,8 Sekunden aus dem Stand die 100-km/h-Marke und ist bis zu 238 km/h schnell. Das maximale und durchaus ordentliche Drehmoment von 400 Newtonmetern liegt bereits bei 1.750 U/min an und bleibt bis 3.500 U/min erhalten. Klingt nach souveränem Schub aus dem Drehzahlkeller heraus - nur ist dem leider nicht so. Unterhalb von etwa 2.200 Umdrehungen spürt man wenig von einem RS-Athleten. Dafür umso mehr von der Antrittsschwäche - vulgo dem Turboloch. Vor allem in den Fahrmodi Eco, Comfort und Normal gönnt sich der Octavia Combi RS 2.0 TDI eine merkliche Atempause, ehe sich der Antriebsstrang entschließt, seine ganze Aufmerksamkeit dem Vortrieb zu widmen. Am besten kaschiert das Sport-Programm im Zusammenspiel mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe den Malus, oder man nimmt sein Fahrstufen- und damit Drehzahlgeschick per Schaltwippen selbst in die Hand.

Bekannte Stärken beim Fahrwerk

Allerdings gaukelt einem die Technik einen Sechszylindermotorenklang vor. Wir haben die Pseudo-Klangsinfonie deaktiviert und uns über die Dämmung des Aggregates gefreut. Das ausgewogene Fahrwerk verkraftet eine etwas forciertere Fahrweise und gehört zu den Pluspunkten des Octavias. Mit den individuell verstellbaren Dämpfern kann man sich den Komfort nach Belieben konfigurieren, aber selbst im Sportmodus wird der Octavia Combi RS 2.0 TDI nicht zum brettharten Steißbeinkiller. Der Agilität tut das ohnehin nur wenig Abbruch. Der Combi bleibt lange neutral und empfiehlt dem Fahrer mit einem Scharen der Vorderräder freundlich, entweder den Lenkwinkel zu ändern oder die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Lenkung lässt den Fahrer zwar am Geschehen zwischen Fahrbahnoberfläche und Reifengummi teilhaben, könnte das aber noch deutlicher tun. In den bequemen Sportsitzen absolviert man auch lange Strecken problemlos und wenn es mal engagierter um die Ecken geht, stützen die Wangen den Oberkörper ausreichend. Bleibt noch der Verbrauch: Skoda gibt fünf Liter pro 100 Kilometer an, bei unserer ersten Testfahrt brauchte der Octavia Combi 7,1 l/100 km.