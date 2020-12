Der Skoda Octavia RS ist deswegen noch lange kein ausgewiesener Querdynamiker, aber der 1.520 Kilogramm schwere Tschechen-GTI nimmt Kurven sehr beschwingt. Das mechanische Sperrdifferenzial (VAQ) an der Vorderachse hält den Vorderwagen gut im Zaum und schont die Bremsen mehr als das XDS+ System, kann aber irgendwann den Drang nach außen nicht mehr unterbinden. Aber das kündigt sich schon vorher an, bei Lastwechselreaktionen zuckt das Heck, wird aber von den Regelsystemen sofort und geschmeidig wieder eingefangen. Die Lenkung gibt zwar brav Rückmeldung, was die beiden Räder an der Vorderachse so anstellen, könnte sich aber ein wenig natürlicher anfühlen.

Innenraum bleibt gleich

Bei den fünf Fahrmodi Eco, Comfort, Normal, Sport und Individual wird jeder fündig. Vor allem im Sport-Fahrprogramm versucht sich der Skoda RS als Athlet, was ihm auch gut gelingt. Trotzdem erreicht er beim Antritt aus dem Drehzahlkeller nicht die Geschmeidigkeit der elektrifizierten Version. Doch das macht der Zweiliter-Motor bei höheren Geschwindigkeiten und Drehzahlen wieder wett. Das zeigt auch die Zeit des Standardsprints von null auf 100 km/h. Je höher die Drehzahl und das Tempo werden, desto entspannter agiert dieser Vierzylinder im Vergleich zum 1,4 Liter-Motor im Skoda Octavia RS iV, bei dem auch die Geräuschkulisse zunimmt. Beim Octavia RS mit dem 2,0-Liter-TSI-Motor ist allerdings der künstlich klingende aufgebauschte Motorklang, der im Sport-Fahrprogramm den Innenraum bei Tempo 100 km/h dröhnend beschallt, ähnlich nervig wie in der PHEV-Variante. Daran ändert auch der größere Hubraum nichts. Gott sei Dank kann man diesen Krawall-Modus deaktivieren. Ohnehin sollte man sich die Zeit nehmen, im Individual-Modus die für seinen passenden Fahrstil passende Konfiguration abzuspeichern. Allein schon deshalb, weil da auch eine Feinjustierung der adaptiven Dämpfer vorgenommen werden kann.