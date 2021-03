Darf's ein bisschen mehr sein? Beim Skoda Octavia Scout ist die Antwort auf diese Frage klar: ja, gerne! Das fängt schon bei der Optik an. Der Crossover kommt 15 Millimeter höher daher und ein paar Anbauteile wie der Unterbodenschutz verleihen dem Tschechen eine "SUV-ige" Optik. Wer also gerne etwas höher sitzt und nicht ganz so rustikal in einem ausgewachsenen Geländewagen durch die Innenstädte rollen will, liegt beim Scout richtig. Schließlich ist der Kombi mit einer Länge von 4,70 Metern immer noch genug Trumm von Auto.

Das Plus von rund einem Zentimeter gegenüber dem Normalo-Combi ist den Stoßfängern an Front und Heck geschuldet. Damit der Scout nicht zu einem stelzigen Papiertiger mutiert, haben die Skoda-Manager dem Wagen den Zweiliter-Diesel mit 147 kW / 200 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Newtonmetern spendiert, den es aktuell beim Combi weder für Geld noch gute Worte gibt. Laut Datenblatt soll das maximale Drehmoment von 400 Newtonmetern zwischen 1,750 und 3.500 U/min anliegen. Klingt gut und verspricht eine entspannte Fahrbarkeit. Die Realität ist eine andere: Das aufgeladene Triebwerk leidet offenbar unter den streng regulierten Abgasemissionen. Beim Anfahren ist unterhalb von 2.500 U/min eine deutliche Antrittsschwäche zu spüren. Auch unterwegs ist die etwas zugeschnürte Kraftentfaltung aus dem Drehzahlkeller heraus vorhanden. Gut Ding will eben Weile haben.