Ob das Design nun aus jedem Blickwinkel gelungen wirkt, sei dahingestellt. Praktisch bietet die wuchtige Karosserie des Enyaq Coupé jedenfalls einige Vorteile. In den Unterbau passen im Fall des Topmodells RS gleich zwei Motoren samt üppig dimensionierter 82-kWh-Batterie. Darüber befindet sich zudem ein geräumiges Passagierabteil. Erfreulich ist der in jede Richtung reichlich vorhandene Entfaltungsspielraum im Fond. Die Beinfreiheit ist großzügig, der Fußraum durchgehend flach.

Bemerkenswert: Selbst große Passagiere genießen hinten eine gute Kopffreiheit. Um letztere zu gewährleisten, stattet Skoda jedes Enyaq-Coupé serienmäßig mit Panorama-Glasdach aus, was einen Verzicht auf einen platzraubenden Dachhimmel erlaubt. Das Glas wurde zudem aufwendig beschichtet, damit Insassen vor allzu aufdringlichem Sonnenlicht geschützt sind, denn ein integriertes und auf Knopfdruck ausfahrbares Rollo ist nicht vorgesehen.

Darüber hinaus bietet das Coupé einen mit 570 Liter großzügig dimensionierten Kofferraum, der diverse kleinere Verstauoptionen in den Seiten und unterm Kofferraumboden bereithält. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Rückbanklehne umklappen. Dann passt ins Heck des Coupés fast so viel wie in einen SUV oder einen Kombi, nämlich 1.610 Liter. Im Vergleich zum normalen Enyaq sind das übrigens 100 Liter weniger.

Wie man bei einem RS erwarten darf, bietet auch das Enyaq Coupé eine betont sportliche Einrichtung mit griffigem Lenkrad, verbindlich umklammernden Sitzen und einer Extraportion Wildleder mit farblich auffälligen Nähten über dem Armaturenbrett. Über die beim Technik-Bruder ID.3 häufig monierte Hartplastik-Landschaft legt sich also ein wertig wirkender Skoda-Film. Fahrrelevante Informationen zeigt ein kleines Display hinterm Lenkrad an, zudem gibt es einen riesigen Touchscreen in der Armaturenbrettmitte für so ziemlich alles andere. Wie bei allen Schwestermodellen verzichtet auch der Enyaq auf einen Gangwahlhebel. Hierfür findet sich ein kleiner Schiebeschalter zwischen den vielen Ablagen in der Mittelkonsole.