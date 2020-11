Um die Produktion von MEB- und MQB-Modellen auf derselben Fertigungslinie sicherzustellen, hat der OEM am Stammsitz Mladá Boleslav in die erforderlichen Umbauarbeiten eigenen Angaben zufolge 32 Millionen Euro investiert. Der Automobilhersteller passte dazu die Gebäudestatik an, zudem legte er die Technologien für den Teiletransport auf das Gewicht von rein batterieelektrischen Fahrzeugen sowie der verbauten Komponenten aus.

Darüber hinaus habe man etwa durch die Installation von Wärmebildkameras Sicherheitsvorkehrungen im Bereich des Batteriehandlings getroffen. Die Kameras kontrollieren rund um die Uhr die Temperatur in der Werkshalle und lösen bei entsprechender Abweichung einen Alarm aus.