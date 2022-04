Der Arbeitsplatz im #1 verzichtet weitgehend auf Schalter und Knöpfe. Fahrrelevante Informationen werden über das digitale Kombiinstrument im 9,2-Zoll-Format sowie über ein 10-Zoll-Head-up-Display ausgegeben. Mittig im Armaturenbrett gibt es ein 12,8-Zoll-Touchscreen als Anzeige- und Bedieneinheit für Infotainment und andere Fahrzeugfunktionen. Die Bedienung vereinfacht die integrierte Sprachsteuerung. Der neue Smart ist selbstredend mit dem Internet verbunden, entsprechend sind Over-the-Air-Updates und Fernzugriff möglich. Zu den Assistenzsystemen gehören Abstandstempomat, adaptives Fernlicht, Spurhalter, Autobahn-, Stau- und Parkassistent.

Im Fond sollen bis zu drei Personen Platz finden. Die Rückbank lässt sich in Längsrichtung verschieben und so das Gepäckvolumen im Kofferraum von 273 bis 411 Liter variieren. Wird mehr Stauraum benötigt, kann die Rückbanklehne im Verhältnis 60:40 umgeklappt werden. Außerdem bietet der neue Smart unter der Fronthaube einen 15-Liter-Frunk, in dem unter anderem ein Ladekabel Platz findet.