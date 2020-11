Mit Einzug des neuen M3 komplettiert BMW die 3er-Familie im Werk München. 3er Limousine, 3er Touring oder M3, ob Plug-in-Hybrid, Benziner oder Diesel – alle Modelle und Antriebsvarianten werden in München auf demselben Band gefertigt. „Die Integration des M3 verlief problemlos. Wir konnten dabei auch von unserem großen Erfahrungsschatz vorangegangener Generationen von BMW M-Fahrzeugen profitieren“, erklärt Werkleiter Robert Engelhorn.

Die Belegschaft in München fertigte noch bis ins Frühjahr hinein das BMW M4 Coupé, das nun im Werk Dingolfing hergestellt wird. So konnte BMW zufolge beispielsweise der eigenständige Montageprozess für das CFK-Dach vom M4 Coupé auch für den neuen M3 übernommen werden. Komplett neue Handgriffe sind dagegen in der hauseigenen Sitzefertigung des Münchner Werks gefragt: Hier werden die neu entwickelten M Carbon-Schalensitze gefertigt. Handarbeit erfahren beim M3 auch die Frontklappe sowie die Seitenwände – diese werden manuell aufgebaut.