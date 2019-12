Jaguar Land Rover startet mit der Produktion der Nachfolgegeneration der Geländewagen-Ikone. Die läuft nun im slowakischen Nitra vom Band, einer Fertigungsstätte, die erst vor rund einem Jahr eröffnet wurde. Nachdem dort zunächst der Land Rover Discovery vom Band rollte, weitet das moderne Werk mit dem Produktionsstart des Defender seine Kapazitäten jetzt weiter aus. Dazu investieren die Briten etwa 1,4 Milliarden Euro. Ein bedeutender Teil der Summe fließe in neueste Produktionstechnologie, heißt es dazu von Seiten des Herstellers. Das Werk Nitra ist das erste in ganz Europa, das „KS Pulse“ von Kuka einsetzt: ein palettenbasiertes Transportsystem für automatisierte Montagelinien im Karosseriebau. Das System soll einen Geschwindigkeitsvorteil von rund 30 Prozent im Vergleich zu konventionellen Fördersystemen ermöglichen.

Bei Jaguar Land Rover stellt man zudem auf die hochautomatisierten Lackierprozesse im Werk Nitra ab. Mit ihnen will man höchste Qualität bieten und zugleich die Umwelt schonen. Der Lack wird in Nitra mithilfe der Trockenkalkbürsten-Technologie aufgetragen, die den Wasserverbrauch reduzieren und die Wiederverwendung von Lackabfällen ermöglichen soll. Im Karosseriebau setzt man auf die emissionsfreie Klebeschweiß-Technologie. In den Montagehallen werden sämtliche Verpackungsmaterialien recycelt und Klebstoffabfälle zur Energieerzeugung verwendet. Zudem bereite man sich auf intelligente und vernetzte Produktionstechnologien vor – wie einer künftigen Visualisierung in der Fertigung. In Nitra können pro Jahr 150.000 Fahrzeuge hergestellt werden. Auf einer Fläche von rund 300.000 Quadratmetern sind im Werk derzeit bereits über 2000 Mitarbeiter tätig – bis zu 2800 Beschäftigte sollen es in nächster Zeit sein. Im Hinblick auf den Aluminiumeinsatz in der Fertigung sei Nitra in der Slowakei führend, betont man beim OEM.