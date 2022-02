Zum Schluss noch ein paar Wörter zur Ladetechnik – beim Elektroauto schließlich ein zentraler Punkt im Hinblick auf die Praxistauglichkeit. So installieren die Ingenieure obligatorisch eine Batterie mit 71 kWh, was in diesem Segment schon als großer Akku gelten darf. Die kombinierte Reichweite beziffert Toyota mit mindestens 410 Kilometern. Wie schnell die Batterie mit Gleichstrom im Schnitt lädt, muss sich in späteren Tests noch erweisen. Fahrzeugseitig sind bis zu 150 kW Ladeleistung möglich.

Interessant wird sein, ob der Japaner auch mit 22 kW-Wechselstrom-Ladegerät zu haben sein wird. Über eine Wärmepumpe verfügt der bZ4X jedenfalls, so dass die Heizleistung den Stromspeicher nicht allzu sehr belastet. Die ersten beiden Buchstaben des Modellnamens „bZ“ stehen übrigens für „beyond Zero“ – und der 4X soll nur der Auftakt einer ganzen Elektroauto-Modellfamilie sein.