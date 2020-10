Bessere Automatik

Damit ist der Sprint von null auf 100 km/h in 10,7 Sekunden (bisher 12,8 Sekunden) erledigt und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 175 km/h. Das alles bei einem im Grunde identischen Verbrauch von 9,8 Litern pro 100 km. Wir kamen bei unseren Testfahrten auf 10,7 l/100 km. Wer jetzt einen domestizierten Motor erwartet, sitzt im falschen Auto. Dieser Diesel lässt die Insassen so genussvoll an seiner Arbeit teilhaben, dass dem US-Boy vor Freude der Latzhosenträger von der Schulter rutscht und wir ein breites Grinsen im Gesicht haben. Schließlich sprechen wir hier immer noch von einem Automobil, das per se mehr Nutzfahrzeug als Personentransporter ist.

Die überarbeitete Sechsgangautomatik mit einer verbesserten Wandlerüberbrückung trägt ihren Teil dazu bei. Der 2.335 Kilogramm schwere Hilux ist kein Dynamiker, aber man kann trotzdem flott unterwegs sein. Dazu stehen drei Fahrmodi "Eco", "Normal" und "Power" parat, die über zwei Tasten an der Mittelkonsole angewählt werden. Wer entspannt auf der Landstraße mitrollen will, ist mit "Eco" bestens bedient. Zumal der Komfort auch spürbar besser ist als bisher. Das liegt am Fahrwerk mit einer weicheren Federabstimmung und neuen Lagerbuchsen. Der Allradantrieb hilft, wenn es mal bei der Traktion eng wird. In den meisten Fällen genügt der Hinterachsantrieb, zumal die Elektronik ein Sperrdifferential simuliert, was für die meisten Situationen ausreicht und Sprit spart. Die Sitze sind allerdings kein Muster an Seitenhalt und die Lenkradsäule ist zu kurz, aber wenn das eine Fahrzeuggattung verschmerzen kann, dann ein Pick-up.