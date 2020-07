Ohne Zusatzausstattung liegt der ID.3 „Pro Performance“ bei 35.575 Euro, "das Maximum an Design, Technik, Sport und Komfort" bietet laut Volkswagen der ID.3 „Max“ für 45.917 Euro. Bei ihm sind alle großen Pakete enthalten. Das siebte und ebenfalls ab 20. Juli bestellbare vorkonfigurierte Modell „Tour“ basiert auf dem Viersitzer-Modell ID.3 ProS, das die Möglichkeit für eine größere Batterie (77 kWh) für bis zu 550 Kilometer Reichweite (WLTP) und einer 125kW DC Ladeleistung bietet. In der Basisausstattung kostet es 40.936 Euro. Das Einstiegsmodell ID.3 Pure mit bis zu 330 Kilometer Reichweite (WLTP) für unter 30.000 Euro soll laut Volkswagen in wenigen Monaten bestellbar sein.

Zum Serienstart können deutsche Kunden einen Vertrag über die Belieferung mit Volkswagen Naturstrom abschließen. Zum Laden sei über Elli außerdem ein breites Portfolio an ID.Chargern und ein „Rundum Sorglos Installationsservice“ bestellbar, so der OEM. Alle sieben ID.3 Modelle haben die Schnellladefunktion an Bord. Kunden bekommen je nach Land für bis zu drei Jahre gebührenfrei den ID-Vorzugstarif bei We Charge mit Zugang zu öffentlichem Laden in Europa inklusive dem Ionity-Schnellladenetz.

„Der Standort Zwickau ist bereit für den Umstieg auf 100% Elektromobilität. Wir legen beim ID.3 den Schwerpunkt auf die Produktion der am meisten nachgefragten Batterievarianten und Ausstattungen", erklärt Thomas Ulbrich, Vorstand E-Mobilität der Marke Volkswagen. "Darüber hinaus hat jeder Kunde die freie Wahl bei Farben und den Exterieur Style Paketen, Felgen und Innenausstattungen sowie weiteren einzeln bestellbaren Optionen wie der Wärmepumpe oder der beliebten Fahrradträger-Vorbereitung.“