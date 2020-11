Am Lenkrad nerven die allzu berührungssensitiven Taster, mit denen man die zahlreichen Funktionen und Darstellungen auf den Displays bedienen kann. Immer wieder rutschten Finger oder Daumen einen Punkt zu weit oder man drückt eine der Touchoberflächen beim Einparken. Die wichtigsten Funktionen lassen sich zudem per Sprache steuern. Glänzen kann der Golf Variant nicht nur bei Ergonomie, Haptik und Verarbeitung, sondern insbesondere bei den Fahrerassistenzsystemen. So bietet das Familienmodell unter anderem Spurverlassenswarnung, Fußgängerüberwachung nebst Citynotbremsung und Abstandstempomat. Zudem serienmäßig an Bord: LED-Scheinwerfer, Multifunktionslenkrad, Klimaautomatik und Ambientebeleuchtung.

Sparsam und schnell

Konnte der Vorgänger auf der Straße bereits in Sachen Ausgewogenheit überzeugen, so legt das neue Rucksackmodell die Messlatte deutlich höher, indem es eine gleichermaßen überlegene Stabilität bei entsprechender Agilität erreicht. Alles beginnt mit der präzisen Lenkreaktion und einer sehr guten Schallisolierung im Innenraum, die selbst bei schlechten Fahrbahnen keine störenden Geräusche in den Innenraum lässt. Entscheidet sich der Kunde für die adaptiven Dämpfer, kann er während der Fahrt beim neuen Modell nur noch zwischen den beiden Modi Komfort und Sport wählen. Gerade in Verbindung mit den optionalen Rädern im Format 225/40 R 18 macht der Golf Variant 1.5 eTSI im Sportmodus auf kurvenreicher Straße allemal Laune. Der Motor nimmt bissiger Gas an, die Lenkung wird spürbar direkter und die einzelnen Fahrstufen drehen höher als zuvor.

Hier spürt man schnell, dass der Aufpreis von 1.000 Euro für die 20 PS und 50 Nm mehr gut angelegt war. Doch es nicht allein das Leistungsplus, sondern in erster Linie die Boost-Funktion, die das 48-Volt-Bordnetz bereits aus niedrigen Drehzahlen zur Verfügung stellt und in Tatendrang umsetzt. Aus dem Stand beschleunigt der VW Golf Variant 1.5 eTSI dabei in 8,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht stattliche 224 km/h Spitzentempo. Der Normverbrauch: 4,9 Liter Superkraftstoff. Da freut sich nicht nur die Familie, sondern auch der Fahrer.