Wer Spaß am Autofahren hat, wird am neuen ID.3 seine helle Freude haben. Nach mehr als 300 Kilometern in der niedersächsischen Tiefebene auf Landstraßen, Autobahnen, in der Wolfsburger Innenstadt und namenlosen Backsteindörfern hat der elektrische Neuling auch im realen Alltag zeigen können, was er kann. Der Schwerpunkt ist durch das Akkupaket tief und die Gewichtsverteilung nahezu ideal. Kurvenfahrten, herausbeschleunigen und lässig cruisen - das macht wirklich Laune im ID.3. Dass das Elektroauto aus Zwickau über die Hinterachse angetrieben wird, ist fahrdynamisch eine feine Sache. Dabei hat man die Wahl zwischen dem normalen Fahrmodus D, bei dem das Elektromodell im Verkehr munter vor sich hin rollt, oder dem B-Modus, der für maximale Rekuperation steht. Daran gewöhnt man sich sehr schnell und für die meisten Kunden dürfte das B-Fahrprogramm das ideale sein, weil es durch das "One-Pedal-Feeling" das Bremspedal nahezu arbeitslos macht.