Der E-Bus ist der erste Beitrag der leichten Nutzfahrzeuge (VWN) zur neuen ID-Reihe, und er soll mittelfristig eine Art Serienauftakt für autonome Fahrfunktionen machen. Dazu kommen hohe Kundenerwartungen - nicht nur Nostalgiker aus der T1-Epoche dürften genau hinsehen.

VW-Kernmarkenchef Ralf Brandstätter, jüngst in den Konzernvorstand aufgerückt, sparte zur Vorstellung des "emotionalen Produkts" am Mittwochabend nicht mit Pathos und beschwor den Zeitgeist der 60er: "Dieses Lebensgefühl bringen wir auf die Straße, ins Hier und Heute." Auch jenseits von Marketing-Floskeln hat der ID.Buzz in der Tat eine zentrale Rolle. Er steht für "die Kernelemente unserer Strategie: E-Mobilität, Digitalisierung, Vernetzung und assistiertes Fahren."

Nach jahrelanger Planung wird es nun ernst. Die letzte Vorserie lief Ende 2021 im VWN-Stammwerk in Hannover durch, in der ersten Hälfte dieses Jahres soll die Vollproduktion beginnen. Markteinführung in Europa ist dann im Herbst, vorher läuft im Mai der Vorverkauf an. Zunächst wird der ID.Buzz mit einem 150-Kilowatt-E-Motor angeboten.

ID.Buzz soll vernetzt und autonom werden

Der Antrieb auf Basis des Elektro-Baukastens MEB ist bereits aus anderen ID-Ablegern bekannt, 30 Prozent der E-Fahrzeuge des Konzerns haben mittlerweile diese Grundarchitektur. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der ID.Buzz, weil es auch um eine vertiefte Vernetzung geht. Schon die ersten Neo-Bullis können etliche Assistenzsysteme mit erweiterten Funktionen enthalten, in der "höchsten Ausbaustufe" sollen es laut VWN über 30 sein. Unter anderem liefert Continental zu. "Viele Technologiebeiträge von uns sind an Bord", sagte dessen Vorstandschef Nikolai Setzer am Mittwoch.

Höhere Stufen des teilautonomen und vollautonomen Fahrens sind aber ebenso vorgesehen. Bei der IAA im September stellte VW dazu eine Prototypen-Version vor. Tests mit dem US-Partner Argo AI laufen, ehe ab 2025 dann ein Serienbetrieb angepeilt wird. Zum Beispiel sollen Robotertaxi-Dienste die selbstfahrenden Bullis nutzen. Auch der Shuttle-Service Moia wird künftig in das Modell einbezogen, noch ist dort eine umgebaute E-Variante des Crafter im Einsatz. Später sollen Privatkunden und Logistiker die Technik verwenden können.

Ein Hauptziel: Unfälle verringern und idealerweise verhindern. Über Argo kooperiert VW auch mit Ford, gemeinsame E-Modelle sind geplant. Konzernchef Herbert Diess sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir rechnen bis 2030 damit, dass wir Flottenbetriebe sehen werden und auch Privat-Pkw, die streckenweise autonom fahren. Es kann ein bisschen früher sein, es kann ein bisschen später sein." Ein für Ende dieses Jahres angestoßenes Projekt zur Fußball-WM in Katar mit 35 selbstfahrenden Elektro-Shuttles wurde jedoch vorerst gestoppt.