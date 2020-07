Der VW Tiguan ist nicht nur in Deutschland oder Europa ein Bestseller. Auch weltweit nimmt der Kompaktklasse-SUV, der sich längst in die Mittelklasse aufgeschwungen hat, einen Spitzenplatz unter den so beliebten Crossovern ein. Im vergangenen Jahr wurden allein 911.000 Tiguan verkauft - damit ist das Modell das beliebteste im Volkswagen-Konzern. Das soll sich nach der Modellpflege, die nach dem Sommer auf den Markt kommt, noch festigen. Die gute Nachricht: erstmals wird der VW Tiguan auch als Plug-in-Hybrid zu bekommen sind. Die schlechte Nachricht: der Tiguan PHEV wird trotz stattlichen Preises und üppiger Motorleistung nur als Fronttriebler angeboten. Beim neuen Topmodell, dem Tiguan R, war man schlauer und bietet diesen ausschließlich als Allradversion und zudem mit einem Torque-Splitter an, der zusätzliche Fahrdynamik bringen soll. Wem die variable Kraftverteilung zwischen den beiden Rädern an der Hinterachse zusammen mit den 320 PS nicht reicht, der kann noch eine lautstarke Sportauspuffanlage von Akrapovic ordern.