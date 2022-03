Immerhin sieht der C40 auch äußerlich schnittig aus. Zumindest im Vergleich mit seinem Modellbruder XC40, der auf Coupé-Anleihen verzichtet und als klassisch kastiges SUV daherkommt, aber auf Wunsch mit dem gleichen Antrieb zu haben ist. Von ihm setzt sich der C40 vor allem durch das Schrägheck optisch ab, verzichtet zudem auf eine Verbrenner-Option. Aktuell ist die Dual-Motor-Variante die einzige, ab dem Sommer kommt eine Ausführung mit nur einem der beiden Triebwerke dazu.

Eine schwächere Basis dürfte die zentrale Schwäche des C40 mindern: seinen hohen Verbrauch. Mindestens 25 kWh benötigte der Volvo bei noch nicht ganz frühlingshaften Temperaturen auf 100 Kilometern. Wer es stark drauf anlegt, kommt auch mit etwas weniger Strom aus, die „2“ vorne bleibt aber immer stehen, bei Eile erscheint auch schon mal eine „3“. Die 20,7 kWh aus dem Normverbrauchs-Datenblatt rücken allenfalls bei guten Bedingungen in der Stadt oder auf der Landstraße in den Bereich des Möglichen, auf der Autobahn kommt der hohe und wenig-windschnittige Volvo nicht in ihre Nähe. Kombiniert mit einem 75-kWh-Akku reichte das in der Praxis für Reichweiten um die 300 Kilometer (Normwert: 444 km). Volvo gleicht den mittlerweile eher mittelmäßigen Wert mit einigermaßen tauglichen Ladeleistungen aus. An der AC-Säule zieht der C40 mit 11 Kilowatt, an der schnellen DC-Variante mit bis zu 150 Kilowatt, allerdings nur bis etwa zur halben Füllung. Danach geht es mit der Geschwindigkeit deutlich runter.