Aber der VW Golf GTI ist zum Fahren gemacht und nicht zum Stehen. Und da haben die Wolfsburger Ingenieure ganze Arbeit geleistet. Der achte Golf GTI bekommt jetzt schon in der Standard-Version den EA 288 Vierzylinderturbo-Benziner mit 180 kW / 245 PS, der bisher der Performance-Variante vorbehalten war. Damit beschleunigt der 1.460 Kilogramm schwere VW-Sportler in 6,3 Sekunden von null auf 100 km/h und ist bis zu 250 km/h schnell. Das sind mehr als ordentliche Werte, da müssen manche BMW 1er ganz schön schnaufen. Aber geradeausfeuern können andere Asphaltathleten, wie der Hyundai i30 N auch. In den Kurven trennt sich auch in der Kompaktklasse die Spreu vom Weizen.

GTI kostet mindestens 35.000 Euro

Das wissen sie auch in Wolfsburg und haben das Fahrwerk deutlich nachgeschärft und den System-Taktstock in die Hand des "Fahrdynamik-Managers" gelegt. Die McPherson-Vorderachse hat steifere Querlenkerlager und auch die Dämpfer und Federn sind neu abgestimmt. Aus der Clubsport-S-Variante des Golf 7 GTI haben sich die Ingenieure den Hilfsrahmen aus Aluminium geschnappt, der drei Kilogramm weniger wiegt als bisher und eine steifere Anbindung hat. Dazu kommen die elektronisch geregelte Vorderachsquersperre (VAQ) und das bekannte XDS Plus, das mit Bremseingriffen für Dynamik sorgt. An der McPherson-Mehrlenkerhinterachse sind unter anderem der Querlenkerlager sowie die Federn und Zusatzfedern neu abgestimmt sowie neue Radträger und Dämpferlager verbaut. Dazu kommen höhere Federraten an beiden Achsen. "Das Auto soll präzise, aber nicht nervös sein", erklärt Fahrdynamiker Karsten Schebsdat.