In nur neun Sekunden verändert sich die Welt. Denn solange braucht das Stoffdach des VW T-Roc Cabrio, um in der Karosserie zu verschwinden. Dann verwandelt sich der Innenraum bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h in eine lichtdurchflutete Sonnenterrasse. So wünscht es sich der lichthungrige Cabrio-Fan, denn schließlich gehören die Autos mit den schnellen Mützen einer langsam aussterbenden Art an. Doch die Sonnenanbeter müssen sich auf windige Zeiten einstellen. Auch wenn man sich aufgrund der großen Glasflächen manchmal vorkommt wie in einem Aquarium, im Innenraum des T-Roc Cabrio weht mehr als ein laues Lüftchen. Das liegt an dem großen Raum und dem Fehlen eines Windschotts. Aber wer beim Cabriofahren Angst vor zu viel Wind hat, geht auch mit einem Taucheranzug in die Dusche. Also Dach runter und Spaß haben.