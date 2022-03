Nicht anders sieht es bei den Premiumherstellern aus. Mercedes stellt in diesen Wochen sein neues Oberklassemodell Mercedes EQE vor. Der kleine Bruder des erfolgreich gestarteten EQS auf der eigens entworfenen Plattform EVA2 wird in Bremen produziert. Sein entscheidender Vorteil: er wird ausschließlich elektrisch angetrieben und hat einen Vorsprung von rund einem Jahr gegenüber der kommenden Mercedes E-Klasse.

Diese war in Relation aus Volumen und Ertrag seit Jahrzehnten das wichtigste Pferd im Sternenstall, wird zukünftig jedoch nur noch eine kleine Rolle im prall gefüllten Produktportfolio der Schwaben bilden. Klar bietet sie allen nur erdenklichen Komfort, Hightech und Design – doch ist eben nicht als Elektromodell verfügbar und somit an sich schon vor dem Marktstart ein Auslaufmodell – zumindest in der Außendarstellung. Das Schicksal wird auch den kommenden Mercedes GLC ereilen, der das meistverkaufte Modell im ganzen Sternenportfolio ist und im Sommer neu aufgelegt wird. Er bespielt ohne EQ-Label nach wie vor die Verbrennerwelt und bietet allenfalls einen Plug-in-Hybriden.

Da Mercedes seine Elektromodelle mit der EQ-Familie komplett von den Verbrennern abgespalten hat, ist man mehr in der Zwickmühle als die direkten Wettbewerber BMW 5er, 7er und Audi A6. BMW bringt sein neues Flaggschiff, den 7er, zum Ende des Jahres zum Kunden. Seine Weltpremiere feiert dieser Mitte April auf der Auto China in Peking – gleichzeitig als Verbrennerversion mit Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid sowie als elektrischer BMW i7 – optisch kaum voneinander zu unterscheiden. Hier bedient der 7er die klassischen Verbrennermärkte und der i7 glänzt als zeitgemäßes Elektromodell – unter dem BMW-Dach mit einer strahlenden Sieben im Signet. Kommunikativ wird auf den meisten Märkten die Elektroversion i7 im Vordergrund stehen – und die Verbrenner in der noch andauernden Transformationsphase weiter das große Geld verdienen.