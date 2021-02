Nach Berechnungen der Beratungsfirma S&P Global stieg der Absatz von Elektroautos in China im vergangenen Jahr um vergleichsweise überschaubare acht Prozent auf 1,3 Millionen Einheiten. Doch ein kleiner Anstieg ist in Corona-Zeiten besser als ein überschaubarer Verlust, wie ihn die meisten anderen Weltmärkte 2020 zu verzeichnen hatten. In diesem Jahr wird ein Anstieg um 40 Prozent auf 1,8 Millionen Auslieferungen von E-Mobilen erwartet.

Die deutschen Autohersteller sind entgegen vielen Erwartungen gut ins neue Jahr 2021 gestartet und auch die letzten Monate von 2020 liefen zumeist überaus erfolgreich. Doch schaut man sich die Zahlen genauer an, sorgte bei Konzernen wie Volkswagen, BMW oder Mercedes nahezu ausschließlich der chinesische Markt dafür, dass die coronabedingten Verluste erträglich waren oder es sogar nach oben ging. Audi verbuchte im letzten Quartal 2020 nicht nur einen Rekordabsatz, sondern startete genauso erfolgreich ins Jahr 2021. BMW konnte sein Absatzminus von 2020 zu 2019 mit 8,4 Prozent auf 2,3 Millionen Fahrzeuge in einem vertretbaren Rahmen halten; gerade weil China sich erholte und es im letzten Quartal ähnlich wie bei Premiumkonkurrent Audi ein sattes Plus gab. Das Produktionsnetzwerk der BMW Group umfasst mittlerweile 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern, doch die Abhängigkeit von China wächst zunehmend - wie bei den anderen Premiummarken auch. Die Bayern verkaufen mittlerweile jedes dritte Auto in China. Bei Daimler sieht das kaum anders aus, denn die Schwaben steigerten den Verkauf um knapp zwölf Prozent auf 774.000 Fahrzeuge; mehr als 600.000 Fahrzeuge davon wurden lokal in China gefertigt. Bei Volkswagen ist es mittlerweile beinahe jedes zweite Auto, das in China an Frau und Mann gebracht wird. Hier gab es 2020 zwar einen Rückgang um zehn Prozent; jedoch war dieser deutlich geringer als in den USA oder Europa.