Den erneuten Corona-Lockdown in Europa und den USA „spüren wir im Auftragseingang. Aber nicht in der gleichen Größenordnung wie im Frühjahr“, sagte Peter. In China, wo die Verkaufszahlen zweistellig wachsen, sehe BMW „kein Abflachen der Nachfrage“. 2021 erwarte er in ganz Asien eine weiterhin starke Entwicklung und in Europa und den USA nach den Einbrüchen im laufenden Jahr starke Wachstumsraten.

Mit dem US-Fahrdienstleister Uber liefen keine Gespräche über einen Verkauf des Taxidienstes FreeNow oder einen Einstieg, sagte Peter. BMW und Daimler seien bei ihren gemeinsamen Mobilitätsdiensten offen für Partnerschaften, aber es sei nichts Größeres in Planung: „Wir sind ganz zufrieden mit der operativen Entwicklung der Your-Now-Familie“ und „konzentrieren aus auf die operative Entwicklung des Geschäfts“. In einigen europäischen Städten könne man mit Carsharing Geld verdienen.